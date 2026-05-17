新007演員徵選　白宮突發「川普變身007」持槍照

▲亞馬遜米高梅影業開始尋找新任007主角後，白宮隨即發布川普版007風格海報。（圖／翻攝自X／白宮）



記者董美琪／綜合報導

亞馬遜米高梅影業（Amazon MGM Studios）日前宣布，已啟動尋找電影《007》系列新任主角「詹姆士龐德（James Bond）」的作業。消息曝光後，美國白宮隨即在社群平台X發布一張007風格黑白宣傳圖，引發外界討論。

畫面中，美國總統川普（Donald Trump）身穿燕尾服、手持槍械，以類似情報員造型現身，背景搭配「讓美國再次偉大（Make America Great Again）」標語，以及象徵007系列的經典標誌。

根據英國《每日星報》（Daily Star）報導，白宮貼文曝光後，網友意見兩極。有網友留言表示：「梗圖很有趣，我也期待美國再次偉大，但當油價、通膨以及新的海外衝突持續衝擊生活時，我無法假裝一切都沒事。」

▲川普日前也分享軍艦艦長AI生成圖。（圖／翻攝自truthsocial／川普）



另外，川普週末也分享另一張AI生成圖片，內容描繪他化身荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）軍艦艦長，在風雨交加海面上航行，圖片還附上「暴風雨前的寧靜（The Calm Before the Storm）」字樣。

事實上，川普過去也曾發布多張AI合成影像，包括將自己塑造成耶穌基督及教宗等造型，當時同樣引發外界熱烈討論與爭議。