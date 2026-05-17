英39歲女「15年懷11胎」挑戰最強代孕　自豪有天賦：一試就中

▲擁有多次成功代孕經驗的她透露，目標打破世界紀錄，成為全球生下最多寶寶的代理孕母。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

在台灣代孕尚未合法化，但有不少歐美國家已經合法。英國一名39歲女子哈里斯（Becky Harris）長年當代理孕母，近日她又成功懷孕，這是她15年來的第11個寶寶；擁有多次成功代孕經驗的她，雖然快要邁入40歲，但她透露自己的目標是打破世界紀錄，成為全球生下最多寶寶的代理孕母。目前哈里斯懷孕2個月，正為一對同性伴侶孕育新生命，預產期預計在今年12月。

根據外媒《太陽報》報導，過去哈里斯所生下的11個寶寶中，包含3名親生兒子以及8名代孕寶寶。最令人驚奇的是，她從未接受過試管嬰兒（IVF）療程，每次代孕都是透過傳統居家人工授精，且「一試就中」。對此，哈里斯非常自信地說，自己只要動念想懷孕就能成功，被形容是40歲以下受孕機率最高、體能維持最頂尖的代理孕母。

哈里斯從2011年開始成為代理孕母，當時她與前夫離婚，受到曾替不孕夫妻代孕的妯娌啟發，決定在代孕論壇上尋找需要幫助的人。在哈里斯成功幫一對異性戀夫婦生下女兒，並親手將寶寶交給對方時，那一刻的感動讓她決定繼續這項善舉。至今哈里斯已成功幫助過7個家庭，對象涵蓋異性戀與同性戀伴侶，且她至今都與這些家庭保持良好互動。

在眾多代孕經歷中，最讓哈里斯印象深刻的是疫情期間的一次奇特經驗，當時因為社交距離限制與旅館歇業，委託人只能將精液檢體放在花園圍牆上。為了把握黃金受精時間，哈里斯拿到檢體後立刻將車停在路邊公共停車場，直接在自己休旅車的後車廂內進行人工授精，隨後雙腿抬高躺了一個小時，這名寶寶後來也被委託人幽默地暱稱為「銀河（Galaxy）寶寶」。

針對外界質疑哈里斯當代孕的動機，她澄清自己絕非為了謀取暴利，由於英國法律禁止商業代孕，她每胎僅收取約5000英鎊（約合新台幣20萬元）的必要基本開銷補貼。哈里斯強調，代孕過程純粹是居家人工授精，絕無與委託人發生性關係，並直言過去曾有健康訪視員批評她「懷孕成癮」，但她用實際行動證明，自己只是熱愛這份能為他人帶來幸福的志業。

據悉，目前全球生過最多代孕寶寶的紀錄保持人是英國59歲的霍洛克（Carole Horlock），生涯共產下13名寶寶。哈里斯表示，她已預約好明年為另一對夫婦懷第12胎，並計劃向金氏世界紀錄申請「40歲以下最多產傳統代孕母」的認證。她笑稱自己距離歷史紀錄只差幾胎，將在未來10年繼續生下去，誓言成為世界第一代理孕母。

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