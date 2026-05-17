爆紅萌猴「Panchi」家遭入侵！美籍男穿怪裝闖猴山　猴群嚇壞狂逃

▲日本市川動植物園的孤兒小猴「Panchi」，努力融入猴群生活的模樣在網路上爆紅。(圖／翻攝自ichikawa_zoo)

記者閔文昱／綜合報導

因將玩偶當成「媽媽」而紅遍全球的日本小獼猴Panchi（パンチ，又名Punch、胖奇），如今卻成為離奇鬧劇主角。日本千葉縣市川動植物園今（17）日上午驚傳，有不明人士穿著詭異玩偶裝闖入猴山，不僅嚇得猴群四處逃竄，現場遊客也當場看傻。園方事後已將涉案人士交由警方處理，並緊急封閉部分區域、取消活動。

根據日媒報導，事件發生在當地時間上午10時50分左右，一名身穿藍色西裝、戴著黃色笑臉頭套的男子，突然翻越猴山柵欄闖入園區。從現場流出的影片可見，男子甚至爬上猴山高處，導致原本在園區活動的日本獼猴嚇得吱吱尖叫、四散奔逃，紛紛躲往石山高處避難。同行人士則疑似拿著攝影器材，全程拍攝。

園方震驚：從沒發生過這種事

飼育員發現後立刻衝上前制止，並將闖入男子與同夥帶離現場，隨後交由警方處理。市川動植物園表示，事件發生後已立即對動物與設施進行安全確認，同時關閉部分參觀區域、取消園內活動，並加強警備措施。由於18日原本就是休園日，園方也將重新評估後續營運安排。

警方初步調查指出，涉案2人皆為20多歲美國籍男子，目前已依涉嫌暴力恐嚇妨礙營業罪嫌逮捕。園方負責人則坦言，過去從未發生類似事件，「感到相當震驚與困惑」，並希望警方能嚴正處理。

疑與「迷因幣」團隊有關 網友怒炸

事件曝光後迅速在全球社群平台瘋傳，許多網友痛批「根本是在虐待動物」、「猴子一定嚇壞了」、「應該永久禁止入境日本」。更有網友發現，男子身上的詭異玩偶裝疑似與網紅「迷因幣（Memecoin）」團隊有關，懷疑是為了博流量刻意鬧事。

對此，「迷因幣」團隊事後透過X發文表示，呼籲所有人尊重當地法律，也不該讓動物陷入危險，並聲稱願意捐出100萬日圓（約新台幣20萬元）協助改善猴山圍欄，還打算送一隻新玩偶給Panchi。不過大批網友並不買單，認為此舉根本是「想拿錢滅火」。

事實上，Panchi因幼時遭生母遺棄，由飼育員人工撫養長大，牠長期抱著一隻紅毛猩猩玩偶、將其當成母親依靠的模樣，療癒無數網友，也讓市川動植物園成為熱門朝聖景點。如今猴山爆出離譜闖入事件，也讓外界更加關注動物園的安全管理問題。