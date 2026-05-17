川普北京行「波音、AI晶片」未突破　路透曝美中真實現況

▲美國總統川普訪問中國，與中國國家主席習近平交談。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

美國總統川普結束北京行程後，外界持續關注美中互動走向。《路透社》分析指出，這次峰會雖未帶來太多具體成果，但在去年美方對中國祭出高達145%關稅、雙方貿易衝突升高後，美中關係已逐步回到熟悉的競爭與僵持模式。

川普（Donald Trump）13日晚間抵達北京，接下來約一天半時間內，與中國國家主席習近平進行多場交流，包括14日上午歷時約2小時15分鐘的正式會談、同日下午一同參訪天壇公園，以及晚間國宴；15日上午雙方也在中南海進行小範圍茶敘會晤。

▼川普北京行成果有限，無論AI晶片、波音訂單或企業合作，都未出現重大突破。



商業成果不如2017年 AI晶片與波音訂單未見突破

《路透社》指出，這次訪中帶來的商業成果，明顯不及川普2017年訪問中國期間的規模。當時隨行美國企業曾簽下總值2500億美元的合作協議及備忘錄。

此次外界關注的科技合作部分同樣進展有限，例如NVIDIA銷售H200人工智慧（AI）晶片至中國市場，並未出現重大突破。

另外，川普提到波音（Boeing）已與中國達成200架客機採購案，但數量不僅低於外界原先預估的500架，也少於2017年訪中時北京承諾採購的300架。

川普此次率領馬斯克（Elon Musk）、黃仁勳等企業領袖同行，不過多數企業界人士未取得顯著成果。

▼美中雖暫時降溫，但貿易、軍事與產能等核心問題仍未解決。

伊朗戰爭、產能問題未解 美中仍維持競爭格局

報導提到，峰會期間，北京並未公開承諾協助美方推動伊朗戰事終結；另一方面，美國也未再高調提及中國產能過剩、低價商品外銷等長期爭議議題，顯示華府策略有所調整。

華府戰略暨國際研究中心（CSIS）中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）認為，與去年相比，美方已從強硬貿易立場轉向較保守策略，中方在此局勢下相對占有優勢。

他指出，一年前美方仍以高關稅施壓，希望推動中國及全球經濟秩序改變，如今情勢已重新回到較穩定的狀態。

《路透》：美中進入「穩定僵局」

美國捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）中國問題專家辛格頓（Craig Singleton）分析，這場峰會雖營造穩定氛圍，但雙方核心分歧未解，僅維持有限的合作成果。

《路透社》認為，美方關切的中國重商主義政策，以及北京擴張印太軍事影響力等問題，仍未獲實質處理。

對中國而言，目前局勢帶來一定喘息空間。中國一方面面臨國內經濟疲弱挑戰，另一方面也持續強化技術實力，準備因應與美國的長期競爭。

中國人民大學國際關係教授崔守軍（Cui Shoujun）表示，這次峰會顯示，美中雙方已不再期待回到過往高度合作階段，而是逐漸接受競爭與分歧將長期並存的現實。