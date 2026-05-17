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日「16歲強盜殺人集團」又逮2嫌！20多歲夫妻疑教唆犯案落網

▲▼日本栃木縣上三川町「16歲少年強盜殺人集團」。69歲婦人富山英子在屋內遭持刀攻擊，胸口等處被刺後死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲栃木縣上三川町一處民宅發生強盜殺人事件，69歲婦人富山英子在屋內遭持刀攻擊身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本栃木縣「16歲少年強盜殺人集團」案件出現重大進展，警方今（17）日先後在羽田機場與神奈川縣逮捕一男一女，據悉兩人為夫妻關係，被懷疑是教唆犯罪的幕後主使者。如今全案已累計6人落網。

又逮2嫌　疑幕後主使者

FNN、《共同社》、《讀賣新聞》等日媒報導，今日凌晨1時許，28歲男嫌在羽田機場國際線航廈被攔截，他居住在神奈川縣橫濱市，當時疑似企圖出逃海外，已因涉嫌強盜殺人罪正式被捕。

到了今日中午左右，男嫌的25歲妻子在神奈川縣內遭警方攔截並控制行動，她被研判同為幕後主使者，警方預計在掌握確鑿證據後，立刻正式逮捕。

少年強盜殺人　警追匿流犯罪

這起震驚全日本的案件發生在5月14日上午9時25分左右。多名嫌犯闖入栃木縣上三川町一處民宅搜刮財物，69歲婦人富山英子在屋內遭持刀攻擊，胸口等處被刺後死亡。當時正在戶外務農的40多歲長子與30多歲次子返家也遭攻擊受傷，送醫後已無生命危險。

此前，警方已陸續逮捕4名16歲少年，包括一名來自神奈川縣相模原市的高中男學生，全數以強盜殺人罪嫌移送。

警方研判，4名少年可能受人唆使，因此朝向以「暗黑打工」方式招募年輕人的「匿名流動型犯罪集團」（簡稱「匿流」）方向辦案。目前警方仍在追查中，不排除還有更多人涉案。

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