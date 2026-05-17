捲入電扶梯喪命！美男受困勒喉22分鐘　「逾10人路過」沒人理

▲麥克拉斯基衣物被捲入電扶梯，許多民眾經過卻未停下來協助。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國波士頓一名40歲男子在捷運站搭電扶梯時不慎跌倒，衣物遭捲入機械，最終傷重不治。令人震驚的是，他受困期間多達10幾名路人經過，卻幾乎無人伸出援手。

捲入電扶梯 受困22分鐘無人理

《紐約郵報》報導，今年2月27日清晨5時左右，這起憾事發生在薩默維爾市（Somerville）戴維斯站（Davis Station）。隨著NBC10 Boston本週披露監視器畫面，再度引發輿論關注。

影片顯示，麥克拉斯基（Steven McCluskey）不慎失去重心而跌倒，衣物隨即捲入運轉中的電扶梯。他雙腳不斷掙扎試圖脫困，最終躺在地上、動也不動。

在此過程中，僅1名路人短暫嘗試幫忙後離去。一些民眾短暫抬頭看了一下，另一些民眾似乎沒有注意到異狀，根本沒有停下來。

事發後18分鐘，終於有熱心人士協助通報911。事發後22分鐘，麻薩諸塞灣交通局（MBTA）員工才抵達現場按下緊急停止鈕。

10天後傷重不治 家屬要求給交代

根據消防報告，救援人員抵達現場時，麥克拉斯基已經沒了脈搏，衣物被電扶梯緊緊拉扯，喉嚨遭到強力壓迫，背部皮膚也被捲入機械中，他們花費30分鐘才將其救出。雖然麥克拉斯基一度恢復脈搏，但送醫後陷入昏迷，救治10天後仍不治身亡。

MBTA形容麥克拉斯基的死亡是一起「可怕的意外」，並指出任何人都可以按下紅色緊急按鈕阻止電扶梯運行，宣稱人員針對緊急事故向來迅速回應。

不過，痛心家屬仍要求追究責任。麥克拉斯基的妹妹痛批，「沒有人在乎，沒有人停下來，沒有人花點時間確認他是否安好。如果有人願意花費那一分鐘，他今天還會在這裡。」全案目前交由檢察官調查中。