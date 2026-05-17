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三星電子大罷工倒數！南韓總理祭「最後王牌」：不排除強制喊停

▲▼三星電子工會23日在位於京畿道平澤市的三星電子平澤廠區前進行抗議。（圖／達志影像）

▲三星電子工會4月23日在位於京畿道平澤市的三星電子平澤廠區前進行抗議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星電子工會不滿績效分紅制度，預告21日起發動長達18天的大罷工，勞資雙方18日將進行最後協商。面對半導體供應鏈可能遭受重創，南韓國務總理金民錫罕見發表國民談話，首度公開表態，不排除動用權利中止罷工，警告一旦三星停工，恐對經濟與全球AI半導體競爭力造成巨大衝擊。

根據《韓聯社》，金民錫今（17）日罕見發表對國民談話，表示若三星電子罷工導致國民經濟面臨重大損害，則政府將不得不考慮動員包括緊急調整權在內等所有手段。他直言，18日的勞資協商是「實際上最後一次阻止罷工的機會」，要求勞資雙方不要輕忽這場談判的重要性。

三星電子工會先前要求取消績效獎金上限等條件，並預告21日起展開為期18天的全面罷工。勞資雙方11日至13日曾進行協商，但始終無法縮小分歧，因此將於18日上午再次召開「事後調整」會議。

▲▼南韓候任國務總理金民錫。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓國務總理金民錫。（圖／達志影像／newscom）

金民錫指出，政府已召開第二次緊急部會會議，全面檢視三星罷工可能帶來的經濟衝擊。他警告，三星電子半導體工廠光是停工一天，其直接損失就可能高達1兆韓元，「半導體產線就算短暫停擺，也可能演變成數個月癱瘓。」

他還提到，若晶圓報廢等最壞情況發生，經濟損失甚至可能上看100兆韓元（約新台幣2.3兆元）。金民錫強調，三星電子占南韓出口22.8%、整體股市市值約26%，若罷工成真，不只衝擊單一企業，更可能導致出口下滑、金融市場動盪與投資萎縮。

金民錫特別點名全球AI半導體競爭，稱南韓好不容易建立的戰略優勢，恐因罷工拱手讓給競爭國家。他形容，「在國家經濟正準備反彈的重要時刻發動罷工，等同親手摧毀南韓半導體產業的信任與基礎。」

▲▼針對罷工事態，三星電子會長李在鎔16日下午彎腰致歉，朗讀聲明稿。（圖／VCG）

▲針對罷工事態，三星電子會長李在鎔16日下午彎腰致歉，朗讀聲明稿。（圖／VCG）

所謂「緊急調整權」，是南韓《勞動關係調整法》中的特殊制度，當罷工可能危害國民生活或重創國家經濟時，雇用勞動部長可以強制介入。一旦啟動，罷工將被禁止30天，由中央勞動委員會重新調解，甚至可能提出具強制性的仲裁方案。

不過，此舉也在南韓勞工界掀起強烈反彈。全國民主勞動組合總聯盟（民主勞總）批評，政府試圖以經濟理由壓制勞工憲法保障的權利，要求停止以討論緊急調整權的方式來帶風向。民主勞總警告，若因企業影響力大就限制罷工權，未來恐成為壓縮大型企業勞工權益的危險先例。

►三星電子鬧罷工　李在鎔罕見「鞠躬道歉」籲團結！勞資重啟協商

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