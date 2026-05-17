北韓女足入境南韓！擺高姿態「冷臉無表情」　1分鐘快閃仁川機場

▲北韓女子足球隊「我故鄉」17日抵達南韓，全員神情嚴肅。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）女子足球隊「我故鄉」為了參加亞足聯女子冠軍聯賽（AWCL），今（17）日下午從仁川國際機場入境南韓，睽違8年再度有北韓體育團隊赴南韓參賽，儘管現場聚集大批民間團體與實況採訪人員高喊「歡迎」，北韓球隊仍神情冷峻、未與外界互動，1分鐘後便迅速離開機場。

根據《韓聯社》，北韓女子足球隊「我故鄉」一行人於17日下午2時20分從仁川國際機場入境，這也是北韓體育代表團睽違8年再度訪韓。仁川以北失鄉民協助會、仁川咸北道民會、自主統一和平連隊等與脫北者和主張統一之團體共100人到場迎接。

他們高舉著寫有「我故鄉女子足球隊，歡迎你們」等標語，甚至呼喊口號「歡迎您」，場面一度熱烈。

▲北韓女子足球隊「我故鄉」從仁川機場入境，隊員長相較為中性。（圖／VCG）

然而，當航班抵達後約30分鐘，北韓球隊現身入境大廳時，情況卻出現明顯反差，包含團長、教練與球員在內等35人隊伍，統一穿著深色西裝，全程神情嚴肅、目光直視前方，對於歡迎人群與媒體並未做出任何回應，也未停留互動。

現場人士形容，當南韓民間團體高聲致意時，北韓隊伍「未看一眼便直接通過」，全程未展現笑容或交流意圖，迅速穿越入境動線並搭乘預備車輛離開，整體停留時間僅約1分鐘左右。為維持現場秩序，警方與維安人員約50人到場戒備，現場氣氛相對緊繃。

南韓統一部指出，本次入境的北韓代表團由球員23人、工作人員12人組成，共計35人，已依《南北交流合作法》完成入境審查程序。相關人士指出，北韓居民以「南韓訪問證明書」取代護照進行身分確認，部分所持北韓護照僅作參考用途。

▲▼北韓女子足球隊「我故鄉」飛抵仁川機場，南韓脫北者與主張統一等相關團體舉牌迎接。（圖／達志影像／美聯社）

她們首先於4月12日搭乘高麗航空班機從平壤飛往北京，下榻北韓駐中國大使館附近並進行訓練，直到17日才搭乘中國國際航空航班抵達南韓。

「我故鄉」此次入境南韓是為參加將於20日至23日在京畿道水原市舉行的2025–2026年AWCL四強賽事，預計將於20日迎戰水原FC女足隊，賽事也被視為「南北韓對決」，引發外界高度關注。依賽程，勝者將於23日爭奪冠軍獎盃，本屆冠軍獎金為100萬美元、亞軍50萬美元。

據悉，北韓最近完成修憲，將南韓視為敵對國家、放棄統一。對此，仁川以北失鄉民協助會會長李仁喆（音譯）受訪時感嘆道，「我們同屬『倍達民族』（指檀君朝鮮以前的倍達國）、血脈相連，怎麼能說斷就斷？南北韓以『兩國論』走下去，這我們無法接受！」