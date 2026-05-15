台灣人落網！大馬警破「豪華毒淫趴」逮152人　陪酒妹身分曝

▲馬來西亞警方現場逮捕152名涉案人士。（圖／翻攝自馬來西亞媒體每日新聞）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞移民局15日突擊吉隆坡一間酒店內的大型娛樂中心，135名執法人員凌晨1時展開行動，當場查驗243人並逮捕152名外籍人士，包含2名台灣人。現場不僅疑似提供陪酒及性服務，包廂內更發現毒品與吸食器具。當局更高度懷疑，落網者中可能藏有在當地從事網路詐騙的犯罪集團成員。

臥底2周才敢動手

根據《每日新聞》報導，這個大型毒淫趴所處的娛樂場所橫跨酒店1樓至5樓，規模龐大且裝潢豪華，從入口到周邊環境均設有全天候監視器管控，且有專人隨時盯梢，防範滴水不漏。正因如此，移民局事前耗費整整2個星期蒐集情報、研擬部署，並提前進駐周邊戰略位置截堵逃跑路線，才得以順利完成這次突襲行動。

5樓包廂全坐滿人疑毒趴現場

光是5樓就設有8間高級KTV包廂，每間包廂內都坐滿中國籍男性，以及來自越南、中國、泰國等地的陪酒妹。執法人員同時也在包廂內發現疑似K他命的毒品及相關吸食工具，多名嫌犯被逮捕當時狀態異常亢奮，疑似已經吸食毒品。

落網者台灣人也在列

根據移民局公布的數據，此次行動共逮捕152名外籍人士，分別為中國籍129人、孟加拉籍8人、越南籍與緬甸籍各5人，以及台灣籍2人，另有印尼、土耳其、萬那杜各1人。

女傭簽證入境卻成陪酒女郎

移民局消息人士透露，該場所明顯只對外籍人士開放，入場者多持臨時工作證入境，身分五花八門，有人以旅客名義入境，有人持國際學生簽證，而一旁的陪酒女子多是以外傭身分入境，但實際上卻在此從事陪酒工作。

詐騙集團疑藏身其中

消息人士進一步指出，除了使用非法簽證工作外，當局不排除部分落網者不只是非法打工或吸毒，而是涉嫌以合法簽證作為掩護，實際在馬來西亞從事網路詐騙的犯罪集團成員。