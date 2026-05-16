川普訪中團登機前一刻「所有中國物品」全丟垃圾桶　禮物也不能留

▲美國政府要求出訪團內所有人在登機前丟棄所有在中國收到的物品。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普與美方出訪團剛結束與中國國家主席習近平的2天高層會談，然而就在美方代表團準備登上總統專機「空軍一號（Air Force One）」前，白宮幕僚突然下達一項緊急命令，要求所有人必須立刻丟棄在中國期間獲得的所有禮物、徽章，甚至是工作用的臨時手機（拋棄式手機）。登機梯旁直接擺出大型垃圾桶，所有「中國製造」的隨身物品被當場丟棄，連隨行記者的採訪證也無法倖免。

「空軍一號」前設垃圾桶！白宮下令：不准帶任何中國東西上機

根據《紐約郵報》（New York Post）白宮特派記者古丁（Emily Goodin）在社群平台X的隨行報導，川普率領的美國代表團15日搭機離開北京。但在登機前，白宮安全人員與隨行記者被要求將訪華期間收集到的各式物品集中丟棄，也就是說空軍一號上不允許攜帶任何來自中國的東西。

古丁直擊，所有官員與記者在登上專機前，都必須把臨時工作手機、採訪證，甚至中方發放的紀念徽章，通通扔進飛機階梯下方的大垃圾桶裡。古丁並未解釋為何美國政府要求丟棄這些物品，但根據推測，一切揭示出於安全考量。

黃仁勳、庫克也中招！科技大老胸前「小胸章」恐藏竊聽器

這次隨行訪問的陣容極其豪華，除了川普、白宮通訊主任張斯蒂芬（Steven Cheung）外，還包括蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，以及大批特勤局特工。照片中，包含川普在內的所有人，西裝外套上都別著中方贈送的紀念徽章。

儘管雙方在鏡頭前相談甚歡、氣氛融洽，但安全人員深知，這些外表精美的小徽章、紀念品，極有可能被植入了微型竊聽器（Bugged）或微型晶片。事實上，歷史上各國政府利用外交禮物進行間諜活動的案例屢見不鮮，白宮安全部門對此採取了最高規格的零容忍態度。

防範「老大哥」暗中下手！拋棄式手機用完即丟 美中科技戰延伸防諜戰



安全專家指出，代表團在中國境內使用的「臨時工作手機（Burner Phones）」，本就是為了防範駭客攻擊而準備的單次使用設備，在高度懷疑已遭中國情報單位全面監聽、滲透的情況下，回國前將其徹底銷毀是標準作業程序。