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老公生日收最狠禮物！人妻載他到小三家門口：下車吧我要離婚

老公生日收到最狠禮物！　人妻開車送他到小三家門口攤牌外遇

▲人妻在丈夫生日當天，直接開車把他載到疑似小三家門口。（圖／翻攝自IG，lexilock.x）

圖文／CTWANT

生日通常象徵與家人團聚、迎接新的一年，但對一名男子而言，今年生日卻成了婚姻徹底崩潰的一天。一名人妻懷疑丈夫長期偷吃，竟選在對方生日當天，親自開車把他載到疑似小三家門口，最後當場攤牌：「生日快樂，下車吧，我要離婚。」整段影片曝光後迅速突破600萬觀看，掀起社群瘋狂討論。

老公生日收到最狠禮物！　人妻開車送他到小三家門口攤牌外遇

▲丈夫一路神情心虛，被網友狠酸「罪惡感全寫在臉上」。（圖／翻攝自IG，lexilock.x）

根據《Bored Panda》報導，事件主角蕾西（Lexi）近日在Instagram上傳一段名為「生日驚喜」的影片。畫面一開始，她語氣平靜地詢問丈夫麥特洛克（Matt Lock）：「你期待你的生日驚喜嗎？」接著兩人一路開進一處住宅區，蕾西又若無其事地問：「你以前來過這裡嗎？」

麥特回答「有」，但當蕾西繼續追問「最近有來嗎？昨天是不是才來過？」時，他開始神情不自然、語氣支吾。之後蕾西更直接指著其中一棟房子問：「這是誰家？」當麥特裝傻表示不知道時，蕾西直接點名一名叫凡妮莎（Vanessa）的女子，冷冷表示：「你不認識她？但她好像很認識你手機裡的內容。」

影片隨後還插入一張疑似麥特的交友平台截圖，個人簡介寫著：「想找點樂子，低調進行中（Looking for a good time. Keeping it on the down low.）」。資料顯示，他早在2025年12月就加入平台，甚至直到今年4月28日都還有最新配對紀錄。

真正讓網友炸鍋的是最後幾秒。蕾西直接對丈夫說：「我現在要把你放在這裡。生日快樂，下車吧，我要離婚。」麥特則滿臉尷尬，一度拒絕下車，不斷回應「我不要下去」，最後仍默默離開車輛。

影片曝光後，大批網友力挺蕾西冷靜又果斷的態度。有人直言：「她講話像在教訓做錯事的小孩。」也有人說：「當女人開始冷靜，就代表她早已過了崩潰期。」另一則高讚留言更寫道：「男人要知道，當女人開始問問題時，其實她早就知道答案了。」

不少人還注意到，麥特從影片開頭就神情僵硬、眼神飄移，「還沒到現場，罪惡感就已經全寫在臉上」、「那表情根本藏不住」。甚至有網友分享自身經歷，表示曾在發現另一半外遇後，直接遞出離婚協議書，「他哭著說不是他想要的，但外遇的人不能什麼都想要。」

不過，影片中後座同時坐著兩名年幼孩子，也引發另一派網友批評，質疑不該讓孩子捲入父母衝突，「這會造成心理創傷」。但支持者則反擊：「真正離開家庭的人是外遇的爸爸，不是揭穿外遇的媽媽」、「他偷吃時有想過孩子嗎？」

此外，整起事件也掀起「真假論戰」。由於蕾西Instagram目前擁有超過7萬名粉絲，個人簡介更直接寫著「幫你抓偷吃，不浪費睫毛膏（Catching cheaters so you don’t waste mascara）」，並附上抓姦網站連結，加上她過去帳號中，早已多次拍攝丈夫疑似外遇的影片，因此不少網友懷疑整件事其實是為了宣傳抓姦平台而設計的劇本。

甚至有人翻出，蕾西先前還曾拍過丈夫與另一名叫克蘿伊（Chloe）的女子曖昧影片，忍不住吐槽：「到底還要抓幾次？」、「這根本是點擊誘餌吧。」整起事件真假仍引發兩派爭論，但這場「生日變離婚日」的抓姦戲碼，至今仍持續在社群平台瘋狂延燒。

老公生日收到最狠禮物！　人妻開車送他到小三家門口攤牌外遇

▲影片隨後還插入一張疑似麥特的交友平台截圖。（圖／翻攝自IG，lexilock.x）

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