快訊／極為罕見！　北韓一口氣狂射「10枚彈道飛彈」

▲北韓新型驅逐艦「崔賢號」3月10日從艦上試射戰略巡弋飛彈。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

南韓聯合參謀本部指出，北韓稍早向東部海域發射了約10枚彈道飛彈。這不僅是北韓時隔47天再次挑釁，更是今年以來第3次發射，且單次發射數量多達10枚以上，情況相當罕見。

時隔47天再度挑釁

根據《韓聯社》報導，南韓聯參表示，「我軍於今日下午1時20分（台灣時間12時30分）左右，偵測到北韓從順安一帶向東部海域發射了10多枚不明彈道飛彈。」

南韓聯參強調，目前已加強監控與警戒以應對可能的追加發射，並與美、日兩國緊密共享相關資訊，維持萬全的對比態勢。韓美情報部門目前正針對該飛彈的詳細規格與射程進行精確分析。

單次狂射10枚超罕見

這是北韓自今年1月27日向東部海域發射飛彈以來，時隔47天再度發動挑釁，同時也是今年入冬以來的第3次發射。外界分析指出，北韓過去多以少數枚數進行測試，此次一次發射多達10多枚飛彈的情況「極為罕見」，顯現出強烈的武力示威性質。

無視川普「熱情招手」

值得注意的是，此次挑釁發生在美國總統川普表達與北韓對話意願之後。川普於當地時間13日在白宮接見到訪的南韓國務總理金民錫時提到，自己與金正恩維持著良好的關係，並詢問金總理，「很想知道金委員長是否想跟我、跟美國對話？」

儘管川普自去年1月重返白宮後頻頻對朝釋出「橄欖枝」，但北韓卻在不到一天的時間內，以大規模導彈發射作為回應。

怒嗆「自由之盾」軍演

此外，分析也認為此舉是針對韓美於9日至19日舉行的「自由之盾」（FS）聯合軍演表達強烈不滿。雖然韓美此次已將野外機動訓練規模縮減至往年一半以下，但北韓仍將其定調為「北侵練習」。

北韓勞動黨中央委員會副部長金與正早在演習開始首日便威脅，敵對勢力的軍事示威恐引發「想像不到的恐怖後果」。

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