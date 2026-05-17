高麗佛像爭議落幕！「歸還」日本對馬島後　南韓要求取得數據複製

▲南韓浮石寺決定將「金銅觀音菩薩坐像」歸還給日本對馬島觀音寺。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本長崎縣對馬島觀音寺收藏的南韓高麗時代佛像，歷經盜竊、跨國訴訟與外交協調後，最終於去年佛誕節送返日本。最近，南韓忠清南道瑞山市浮石寺完成該佛像的複製安置儀式，日方派遣人員前往南韓出席該儀式，象徵長達十餘年的文物所有權爭議進入階段性收束。

根據日媒《共同社》，完成安置儀式的佛像複製品17日在浮石寺正式供奉，該複製品依據日本觀音寺提供的3D掃描數據製作，並由相關技術單位協助無償測量完成。此次儀式同時邀請協助數位建模與資料提供的日方人士出席，並在會中進行表彰，凸顯雙方在文化資產保存上的合作延伸。

這尊名為「金銅觀音菩薩坐像」的佛像，據考證為高麗時代晚期作品，由瑞州浮石寺於西元1330年製作，高約50.5公分、重38.6公斤，內部結緣文顯示原意為供奉於地方寺院，凝聚信眾供養。後續歷史記錄則指向1378年可能遭倭寇侵奪後流落對馬島，成為跨國文化資產爭議核心。

▲高麗時代晚期佛像「金銅觀音菩薩坐像」（圖／瑞山浮石寺佛像奉安委員會）

佛像在日本長崎縣對馬島觀音寺保存期間，2012年遭到韓籍竊賊從對馬島搬回南韓，引發日本方面提出所有權訴訟。南韓法院審理後，2023年二審認定日本觀音寺符合取得時效要件，最終大法院（最高法院）亦維持相關法律見解，確認所有權歸屬日本寺方。

在司法結果確立後，日韓佛教界與相關機構展開協商，達成折衷安排，允許佛像在移交前以「租借」方式回到浮石寺供奉100天，並於去年佛誕節（5月5日）後完成歸還程序。

在佛像歸還給日本後，南韓浮石寺向對馬島觀音寺提議取得佛像3D數據，用於製作永久展示複製品，日方在觀音寺前住持田中節孝等人協調下同意提供，由日本企業技術團隊協助完成掃描作業。

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