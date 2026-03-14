川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

▲川普公開美軍轟炸哈爾克島的畫面。（圖／翻攝自川普Truth Social）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普13日深夜宣布，美軍對伊朗原油出口樞紐哈爾克島發動空襲，包含機場跑道與設施等「每一個軍事目標」。對此，伊朗指出，哈爾克島共發生15起爆炸，但美軍的攻擊並未成功破壞任何石油基礎設施。

根據CNN報導，川普13日晚間透過社群平台Truth Social發布一段空襲影片，CNN經衛星圖片比對確認，畫面中遭到猛烈轟炸的正是哈爾克島機場設施與跑道。影片中可以看到，現場爆炸聲震天，濃厚黑煙直竄天際。

Trump releases footage of U.S. bombing on Iran’s Kharg Island.pic.twitter.com/d5RvHxYl4w — NewsWire (@NewsWire_US) March 14, 2026

川普強調，美軍已摧毀哈爾克島上「所有軍事目標」。

根據伊朗官方媒體《法爾斯通訊社》引述現場消息來源指出，美軍這波攻擊共造成超過15起爆炸，主要目標包括軍事防禦設施、喬申海軍基地（Joshen Sea Base）、機場塔台以及直升機機庫。不過伊朗國營媒體強調，島上石油基礎設施並未受損。

哈爾克島是伊朗原油出口的命脈所在，該島承擔了伊朗約90%的原油出口量。