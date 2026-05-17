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已發現4種外星人？　美前研究員驚揭「墜毀UFO」回收內幕

▲▼川普下令公開UFO！五角大廈釋162檔案　「橢圓青銅物」浮空閃光。（圖／五角大廈）

▲隨著五角大廈月初公布最新一批資料，外星生命再度引發熱烈討論。（圖／五角大廈）

記者吳美依／綜合報導

美國中情局（CIA）資助的前政府研究員普索夫（Hal Puthoff）爆料，美國已從墜毀的不明飛行物（UFO）殘骸中，成功回收至少4種外星生命體。他坦言並未親身接觸，但非常信任向自己透露這些資訊的消息來源。

4大外星物種　計畫專家洩端倪

89歲的普索夫是畢業於史丹佛大學的量子物理學家，不僅曾是CIA資助研究員，也是五角大廈「先進航太武器系統應用計畫」（AAWSAP）前顧問。他在14日播出的podcast節目「The Diary of a CEO」中表示，「參與回收任務的人說至少有4種類型，4種不同的類型。我目前尚未直接接觸那些東西，但我相信與我交談的人。」

普索夫並未詳細描述所謂的外星物種，但他的長期合作夥伴、同樣來自AAWSAP的戴維斯博士（Dr. Eric Davis）去年在一場「未知空中現象揭露基金」（UAP Disclosure Fund）會議上宣稱，這4種從墜毀UFO殘骸中尋獲的生命形態，分別被命名為「灰人」（Grays）、「北歐人」（Nordics）、「昆蟲人」（Insectoids）及「爬蟲人」（Reptilians）。

戴維斯博士引述情報報告宣稱，這些外星物種均有雙臂、雙腿及近似人類的外型特徵，其中「北歐人」與「爬蟲人」的身體尺寸也與人類相近，身高大約6英尺（約183公分）。

《紐約郵報》寫道，儘管「北歐人」來自遙遠星球，卻是與地球上北歐人外貌高度相似的物種。該領域專家推測，「爬蟲人」長有鱗片，皮膚類似蜥蜴，具有人類四肢與長尾巴，並且直立行走。「灰人」身材嬌小、眼睛很大且沒有頭髮，類似經典科幻電影《第三類接觸》描述的外星人模樣。幽浮學家還推測，「昆蟲人」是一種長得像蟲的人形生物，有時也因外型被稱為「螳螂人」（Mantids）。

前美國空軍情報官員、不明空中現象專案小組 （UAP Task Force）成員格魯什（David Grusch）2023年也在國會宣誓作證稱，美國確實掌握了從數十架墜毀幽浮回收的「非人類生物遺骸」。

關乎性命？紀錄片導演揭插曲

《紐約郵報》報導，這些說法都基於墜毀幽浮回收計畫的成員證詞，在紀錄片《揭露時代》（Age of Disclosure）也被詳述。

導演法拉（Dan Farrah）在同一個podcast節目披露，他曾私下接觸多名參與回收行動的相關人士，但「他們都不願在鏡頭前受訪」。其中一名受訪者在約定採訪前幾天臨陣退縮，留言表示「經過深思熟慮並與妻子長談後，我認為參與你的採訪等同於放棄自己的性命。」

1.2公尺外星人搭UFO降落？美解密60年前目擊報告：穿太空裝現身

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