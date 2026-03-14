海灣4國淪戰區！沙烏地攔截19架無人機　杜拜市中心遭襲

▲杜拜國際金融中心（DIFC）大樓13日因空襲損壞。（圖／路透



記者張方瑀／綜合報導

伊朗對周邊地區的攻擊持續蔓延，多個親美的海灣國家在當地時間14日凌晨相繼通報遭到襲擊，阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯皆傳出攔截行動，巴林更緊急發布防空警報，敦促居民立即避難。美國國務院也因安全風險，下令撤離駐阿曼的外交人員家屬。

以下為海灣各國最新災情現況：

杜拜市中心遭攔截殘骸擊中 所幸無人傷亡

阿拉伯聯合大公國杜拜當局指出，軍方在當地時間14日清晨成功攔截敵方攻擊。杜拜新聞局於早上7時左右證實，雖然攔截行動成功，但掉落的殘骸擊中了市中心的一棟建築物，所幸現場並未起火，目前也沒有接獲任何人員傷亡的報告。

沙國攔截19架無人機、1枚彈道飛彈 中部地區淪目標

沙烏地阿拉伯國防部通報，自週六午夜起，境內遭遇一連串的空中襲擊。沙國軍方防空系統全面啟動，共計攔截了19架無人機，其中多達16架集中在東部地區。

此外，軍方也成功攔截了一枚朝中部阿爾卡吉（Al-Kharj）地區發射的彈道飛彈。

巴林防空警報大作 美國務院撤離阿曼使館家屬

鄰近的巴林同樣陷入威脅。根據巴林內政部消息，當地時間凌晨1點剛過，境內便響起震耳欲聾的防空警報，當局要求所有居民務必前往最近的安全地點尋求掩護。

與此同時，由於區域安全風險急遽攀升，美國國務院已於13日晚間發布公告，要求所有駐阿曼的非緊急美方政府雇員及其家屬立即撤離。