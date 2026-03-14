　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

海灣4國淪戰區！沙烏地攔截19架無人機　杜拜市中心遭襲

▲▼ 杜拜國際金融中心（DIFC）大樓被空襲損壞。（圖／路透）

▲杜拜國際金融中心（DIFC）大樓13日因空襲損壞。（圖／路透

記者張方瑀／綜合報導

伊朗對周邊地區的攻擊持續蔓延，多個親美的海灣國家在當地時間14日凌晨相繼通報遭到襲擊，阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯皆傳出攔截行動，巴林更緊急發布防空警報，敦促居民立即避難。美國國務院也因安全風險，下令撤離駐阿曼的外交人員家屬。

以下為海灣各國最新災情現況：

杜拜市中心遭攔截殘骸擊中　所幸無人傷亡

阿拉伯聯合大公國杜拜當局指出，軍方在當地時間14日清晨成功攔截敵方攻擊。杜拜新聞局於早上7時左右證實，雖然攔截行動成功，但掉落的殘骸擊中了市中心的一棟建築物，所幸現場並未起火，目前也沒有接獲任何人員傷亡的報告。

沙國攔截19架無人機、1枚彈道飛彈　中部地區淪目標

沙烏地阿拉伯國防部通報，自週六午夜起，境內遭遇一連串的空中襲擊。沙國軍方防空系統全面啟動，共計攔截了19架無人機，其中多達16架集中在東部地區。

此外，軍方也成功攔截了一枚朝中部阿爾卡吉（Al-Kharj）地區發射的彈道飛彈。

巴林防空警報大作　美國務院撤離阿曼使館家屬

鄰近的巴林同樣陷入威脅。根據巴林內政部消息，當地時間凌晨1點剛過，境內便響起震耳欲聾的防空警報，當局要求所有居民務必前往最近的安全地點尋求掩護。

與此同時，由於區域安全風險急遽攀升，美國國務院已於13日晚間發布公告，要求所有駐阿曼的非緊急美方政府雇員及其家屬立即撤離。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 4597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
還有一波低溫　最冷跌破10度
曾豪駒卸下中華隊兵符「有開始就有結束」　不排除投入教練團
苦戰中國93分鐘無失分　中華女足延長賽0比2飲恨敗北
快訊／失聯5天　搜救隊尋獲遺體
快訊／林家正簽下1年合約　年薪曝光！
快訊／荷蘭猶太學校爆炸！　極端組織「公布影片」宣稱犯案
8戰全勝！　中華拔河男團金牌連霸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日86歲老翁「掐死92歲妻」！　心酸原因曝：我死了沒人照顧她

海灣4國淪戰區！沙烏地攔截19架無人機　杜拜市中心遭襲

快訊／荷蘭猶太學校爆炸！　極端組織「公布影片」宣稱犯案

快訊／極為罕見！　北韓一口氣狂射「10枚彈道飛彈」

韓驚悚砍人案！妙齡女當街遭情侶「砍殺多刀」　他破壞電子腳鐐逃逸

日本台裔議員轟官員「國會會期觀戰WBC」！　反遭挖黑歷史

荷莫茲海峽遭封鎖！　單月僅「77艘船通行」暴跌20倍

快訊／金正恩不忍了　北韓向東發射「彈道飛彈」！

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

韓總理金民錫突訪白宮！20分鐘「直球對決」川普　金正恩再成焦點

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

楊謹華認曾陷低潮：突然不會演戲　被黃迪揚爆料「曾拒接金鐘主持」！

問界推銷員嗆豐田車主被炎上

執勤後掉包！A走手槍+11發實彈　保二離職警遭搜索拘提

婦被喪屍毒駕撞死頭七招魂　3幼子跪地痛哭：跟我們回家

日86歲老翁「掐死92歲妻」！　心酸原因曝：我死了沒人照顧她

海灣4國淪戰區！沙烏地攔截19架無人機　杜拜市中心遭襲

快訊／荷蘭猶太學校爆炸！　極端組織「公布影片」宣稱犯案

快訊／極為罕見！　北韓一口氣狂射「10枚彈道飛彈」

韓驚悚砍人案！妙齡女當街遭情侶「砍殺多刀」　他破壞電子腳鐐逃逸

日本台裔議員轟官員「國會會期觀戰WBC」！　反遭挖黑歷史

荷莫茲海峽遭封鎖！　單月僅「77艘船通行」暴跌20倍

快訊／金正恩不忍了　北韓向東發射「彈道飛彈」！

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

韓總理金民錫突訪白宮！20分鐘「直球對決」川普　金正恩再成焦點

中職熱身賽亞太棒球場開打　黃偉哲挺統一獅邀球迷3／29進場見證新主場

銀行帳戶太久沒用「子女臨櫃也無法領錢」？事實查核中心闢謠

華信第12架新機今抵台　避中東戰火「繞路飛8天」

子女不在身邊！屏東獨居婦誤認錢遭竊　內埔警暖心安撫

網約夜衝武嶺！少女慘遭百公斤男侵犯　友笑他「卡香蕉」成鐵證

曾文園區勞工學苑開課　台南市勞工局推烘焙、花藝體驗美感生活

愛莉莎莎昔「穩聊新歡半年」險當小三　嘆：戀愛運很差

卓榮泰秀赴日單據被在野猛攻　謝長廷：盼大家體諒台灣處境特殊困難

賴清德談總統直選稱「確立政府合法性」　國民黨批：扭曲憲政史觀

《絕地戰兵2》玩家慈善挑戰遭網暴　苦主淚崩「人生一夜全毀」

【到底是哪一隊的啦！】想來個強跳發秀一波 下秒隊友慘變保齡球瓶XD

國際熱門新聞

即／金正恩不忍了　向東發射「彈道飛彈」！

即／川普：美軍朝「伊朗哈爾克島」發動空襲

伊朗擬准油輪過荷莫茲　條件是用人民幣結算

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

快訊／北韓一口氣狂射「10枚彈道飛彈」

快訊／美駐伊拉克大使館遭襲　畫面曝光

川普公開炸哈爾克島畫面！控制伊朗90%石油

美證實：5萬美軍參戰伊朗！

伊朗飛彈轟沙烏地　美軍「5架加油機」受損

美軍「避開石油庫」摧毀哈爾克島飛彈、水雷

美政府祭「3.2億懸賞金」尋伊朗高層情報

林肯號航母開火　伊朗船硬闖打擊圈遭轟炸

美軍加油機墜毀「6人全罹難」！官方回應

伊朗最高領袖傳受傷！美戰爭部長：可能已毀容

更多熱門

相關新聞

快訊／北韓一口氣狂射「10枚彈道飛彈」

快訊／北韓一口氣狂射「10枚彈道飛彈」

南韓聯合參謀本部指出，北韓稍早向東部海域發射了約10枚彈道飛彈。這不僅是北韓時隔47天再次挑釁，更是今年以來第3次發射，且單次發射數量多達10枚以上，情況相當罕見。

荷莫茲海峽遭封鎖　單月僅「77艘船通行」

荷莫茲海峽遭封鎖　單月僅「77艘船通行」

川普公開炸哈爾克島畫面！控制伊朗90%石油

川普公開炸哈爾克島畫面！控制伊朗90%石油

快訊／美駐伊拉克大使館遭襲　畫面曝光

快訊／美駐伊拉克大使館遭襲　畫面曝光

美炸哈爾克島　伊朗：鎖定美商石油設施報復

美炸哈爾克島　伊朗：鎖定美商石油設施報復

關鍵字：

中東伊朗軍武國際軍武美國北美要聞川普沙烏地阿拉伯杜拜巴林阿曼

讀者迴響

熱門新聞

女星老公不倫岳母！趁她待客廳「進房激戰」

搶好市多化妝台！先生：沒限購，買66盒錯哪

即／金正恩不忍了　向東發射「彈道飛彈」！

好市多「化妝台之亂」本人道歉了！　承諾做2件事

即／遭虐小杜告犬找到了　已成一堆白骨

多明尼加再見轟10：0完封韓國進4強！

12強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票

韓國遭扣倒　球迷崩潰：根本不是對手

日本人「愛上台灣1美食」！一票台人愣：這什麼

即／川普：美軍朝「伊朗哈爾克島」發動空襲

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

台中女遭男友砍殺傷重不治　

陳天仁宣布結婚！

伊朗擬准油輪過荷莫茲　條件是用人民幣結算

MissAV「幕後老闆」曝光！　員工大多都已婚女性

更多

最夯影音

更多
卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬
地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面