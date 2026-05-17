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全球最幸福城市出爐！台灣「這2座城市」入榜前50　亞洲排行曝光

▲▼台北在今年全球安全城市排行第24名。（圖／CFP）

▲台北入選「全球幸福城市」前50名。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

《幸福城市指數2026》最新全球排名出爐，丹麥哥本哈根以高分奪下全球最幸福城市冠軍，芬蘭赫爾辛基、瑞士日內瓦分列第2、3名，歐洲城市幾乎全面壟斷榜單前段。亞洲方面，東京衝上全球第5名表現最佳，而台灣則有新北與台北等兩座城市入選全球前50名，分別排名第44與第46名。

根據《Visual Capitalist》，此次《幸福城市指數2026》針對全球人口超過10萬人的城市進行評比，共納入64項指標，並分為6大核心面向，包括市民福祉、治理能力、環境品質、經濟狀況、健康醫療與交通基礎建設等，藉此全面衡量各城市生活品質與幸福程度。

排名結果顯示，歐洲依舊在全球城市幸福度上占據壓倒性優勢，在前50名中囊括39個席次，展現長期公共建設與社會福利制度的成果。榜首哥本哈根以6954分奪冠，赫爾辛基與日內瓦緊追在後，顯示北歐與瑞士城市在整體生活條件上仍居全球領先地位。

分析指出，雖然倫敦、巴黎等國際大城仍具全球影響力，但在生活成本、交通效率、環境品質與居民福祉等指標上，反而不敵規模較小、制度更均衡的北歐與瑞士城市。報告也指出，北歐國家在醫療資源、公共交通、安全性與工作生活平衡方面表現尤為突出，丹麥、瑞典、芬蘭與挪威多座城市均進入前段班。

亞洲城市方面，東京以第5名成為區域龍頭，在交通效率、醫療基礎建設與治安表現上獲得高度評價。日本橫濱排名第18、新加坡第22名、南韓首爾第26名，顯示東亞與新加坡在城市治理與效率方面具備競爭力。至於台灣，新北市與台北市分別名列第44與第46名，成功擠進全球前50名。

北美地區則僅有兩座城市入榜前50名，加拿大溫哥華排名第39，美國舊金山排名第45。報告指出，溫哥華在環境品質與綠地空間表現突出，而舊金山雖在創新與醫療資源方面具優勢，但高房價與貧富差距問題，可能對整體幸福評分造成影響。

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