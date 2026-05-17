馬爾地夫潛水「全隊罹難」　女學者最後訊息曝光！丈夫發聲

▲義大利外交部證實，有5名義大利籍公民在馬爾地夫罹難。（圖／翻攝自Instagram）

記者詹雅婷／綜合報導

馬爾地夫武瓦環礁（Vaavu Atoll）14日發生5名義大利籍潛水研究團隊成員溺斃意外，迄今僅尋獲一具遺體，搜救的潛水員則是出現嚴重不適後宣告不治。令人鼻酸的是，其實在事故發生的數小時前，罹難的海洋生物學家蒙特法科內曾傳訊息給同事，根據曝光的內容，字裡行間全是關於海洋研究。

罹難前數小時 還在談海洋

紐約郵報報導，51歲的海洋生物學家蒙特法科內（Monica Montefalcone）是熱內亞大學的研究人員，這次出差馬爾地夫，是為了監測氣候變遷對熱帶生物多樣性的影響。她與22歲女兒索馬卡爾（Giorgia Sommacal）等人一同潛水，但在超過預定時間遲遲未浮出水面，不幸罹難。

就在意外發生前一天，也就是13日晚間約10時15分左右，蒙特法科內曾傳訊息給一名同事，內容為「觀察水下環境至關重要——不管是用我們自己的雙眼，還是透過鏡頭，這對大眾來說仍然太陌生了。」沒想到，這則訊息成為她留給世界的最後文字。

Last words of Italian marine biologist who died in Maldives scuba tragedy revealed https://t.co/WL1OkMEh74 pic.twitter.com/uCABQGUuBE — New York Post (@nypost) May 16, 2026

馬爾地夫嚴重潛水事故 僅尋獲一具遺體

事發洞穴位於水下約50公尺深處，官員稱，這是馬爾地夫有史以來最嚴重的潛水事故。隨後當局展開搜救行動，義大利駐斯里蘭卡大使法蘭科維（Damiano Francovigh）說明，這趟潛水的難度特別複雜，因為洞穴分成3個相互連通的獨立區段，馬爾地夫潛水員只能挺進至前2個區段。

熱那亞大學已證實死者名單，除了蒙特法科內及她的女兒索馬卡爾，還有研究員奧德尼諾（Muriel Oddenino）、海洋生物學碩士瓜爾蒂耶里（Federico Gualtieri）以及當地船務主管兼資深潛水教練貝內代蒂（Gianluca Benedetti）。

目前僅尋獲貝內代蒂的遺體。他原是一名銀行家，8年前為追逐潛水熱情移居馬爾地夫。

▲馬爾地夫是位於印度洋的度假勝地。（圖／達志影像／美聯社）

妻女雙亡 丈夫：太太是世界上最優秀潛水員之一

面對妻女雙亡，蒙特法科內的丈夫卡羅索馬卡爾（Carlo Sommacal）受訪時強調，「我唯一可以確定的是，我太太是全世界最優秀的潛水員之一，她從來就不是個魯莽的人，她絕對不會把我們女兒或任何年輕人的性命置於險境……也許他們其中一人遇到狀況，或許是氧氣瓶有問題」。

卡羅索馬卡爾也稱，蒙特法科內擁有超過5000次潛水經歷，通常習慣攜帶GoPro，他希望找回相機和妻子的遺體，或許能解開事故謎團。

事發當天發布黃色警報 大學發聲

目前已知事發當天有發布黃色二級警報，警告季風增強將導致風力加大、海況惡劣。卡羅索馬卡爾稱，「如果當時真的有發黃色警報，那他們應該是在警報發布之前就下水了，然後在水下發生了什麼事」。

事發後，熱內亞大學表示，雖然研究人員是為了科學任務前往當地，但這次致命的潛水行動並不屬於計畫研究的一部分，而是個人行為。