荷莫茲海峽遭封鎖！　單月僅「77艘船通行」暴跌20倍

▲油輪在荷莫茲海峽附近的波斯灣航行。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中東地區衝突持續升溫，嚴重干擾全球最關鍵的航運樞紐。根據最新海事數據顯示，受戰事影響，3月份至今僅有77艘船隻跨越荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），與去年同期相比流量呈現斷崖式下跌，且目前通行的船隻大多為規避制裁的「影子艦隊」。

單月僅77船通行 航道流量較去年暴跌

根據海事數據公司勞氏情報（Lloyd's List Intelligence）14日發布的報告，今年3月至今，僅有77艘船隻通過荷莫茲海峽。這項數據與去年同期相比出現驚人落差，在去年3月1日至11日期間，該海峽的通行次數高達1229次。

據悉，伊朗革命衛隊目前幾乎封鎖了荷莫茲海峽。由於全球約有20%的石油供應必須經由該海域運送，此舉已對全球能源運輸造成嚴重干擾。

「影子艦隊」成通行主力 船況老舊恐藏隱憂

勞氏情報指出，目前仍冒險通過該海域的船隻，大多屬於所謂的「影子艦隊」。這些船隻通常與俄羅斯、伊朗有關，被用來規避西方的制裁與法規。

分析顯示，這些「影子艦隊」通常是船齡老舊、維護狀況極差的船隻，且缺乏適當的保險，所有權資訊也極度不透明。勞氏情報資深分析師迪肯（Bridget Diakun）表示，這些船隻由於長期習慣於各種干擾，因此更有可能嘗試冒險通行。

伊朗領袖放話封鎖 商船攻擊事件激增

隨著局勢惡化，該海域的安全性也大幅下降。根據英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）數據，自3月初以來，已有20艘商船遭到攻擊或通報事故，其中包括9艘油輪。國際海事組織（IMO）也證實了16起事件，其中半數涉及油輪。

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）於12日明確表示，「絕對必須動用『封鎖荷莫茲海峽』這項槓桿」。此策略旨在透過重創全球經濟，進而對美國施壓。

伊朗、希臘、中國佔據少數流量

在目前極其有限的航道流量中，與伊朗相關的船隻佔了26%，其次是希臘（13%）與中國（12%）。迪肯對此分析，這項數據的核心意義在於「伊朗目前依然在進行出口」。

此外，法新社（AFP）透過追蹤自動識別系統（AIS）發現，自衝突爆發以來，約有40艘船隻在開啟收發器的情況下通過海峽。