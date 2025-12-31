　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／中和警酒駕偵防車買楊桃汁　遭友軍逮捕再記2大過免職

▲中和偵查隊外觀。（圖／記者陸運陞攝）

▲新北中和分局偵查隊許姓小隊長，因酒駕又公車私用，遭記2大過免職處分。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市政府警察局中和分局驚傳違反警紀事件！偵查隊一名資深小隊長，日前不僅公車私用，還宿醉上路購物，遭到北市警方攔查，酒測值高達0.63mg/L。中和分局長得知後震怒，火速祭出嚴懲，將該名小隊長予以兩大過免職處分，分局長陳宇桓也自請加重記過處分。

據了解，現年51歲的許姓小隊長是警員班144期畢業，從警已30年，自2015年起擔任偵查隊小隊長。本月19日許員在參加完分局常訓打靶後，私自扣下偵防車鑰匙未歸還，晚間10時許獨自外出吃宵夜，席間喝了不少高粱酒，直到凌晨12時許才返隊休息。

隔天（20日）中午左右，正值輪休的許員醒來，雖然已休息12小時，但體內酒精尚未代謝完畢，因感到口渴仍強行駕駛私扣下的偵防車，從中和偵查隊駐地到北市萬華地區購買楊桃汁解渴。不料行經華翠大橋台北市端時，遇上台北市保安警察大隊攔查，被要求酒測下，檢測值結果竟高達0.63mg/L，當場被依公共危險罪嫌逮捕，並移送台北地檢署偵辦。

據悉，許姓小隊長平時工作表現平平，並無顯赫功績。但近兩年表現出現異常，連續兩年考績僅獲得乙等，引起單位主管注意。分局日前才將他從外勤偵查小隊長調往內勤鑑識小隊，希望能加強督導，未料調職後不久，仍發生嚴重的公車私用、酒駕等違紀行為。

中和分局長陳宇桓對此表示，針對許員違法行為，本分局審認許員身為執法同仁，卻知法犯法，已嚴重影響警譽，依「警察人員人事條例」及「公務人員考績法」規定，從重予以一次記二大過免職處分。對於同仁違法違紀案件，定當從嚴從速處理絕不護短。另本人因管理疏失，亦同時自請加重記過處分

陳宇桓強調，將持續落實於各項集會、勤前教育加強宣教，建立正確法治觀念，杜絕僥倖心理。將此次引以為戒，精進內部管理，以維護警察優質形象，確保民眾對警察之信任。再次重申，對於風紀案件之零容忍態度，對於任何違法違紀案件，從嚴從速查辦，決不寬待。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

更多新聞
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

拒酒測挨罰20萬　他辯牽車沒騎被打臉

拒酒測挨罰20萬　他辯牽車沒騎被打臉

騎士阿茂（化名）今年4月間騎車被警員攔查，因拒絕酒測等違規行為，挨罰20.4萬元，事後他提出行政訴訟，強調當時他是牽車回家，並無騎車。不過，台北高等行政法院法官檢視蒐證影像、警方職務報告等證據後，最終沒有採信阿茂的說詞，並裁定駁回。

快訊／中和母抱女墜樓！1月大女嬰重傷亡

快訊／中和母抱女墜樓！1月大女嬰重傷亡

即／中和母女墜樓！母意識不清女嬰命危

即／中和母女墜樓！母意識不清女嬰命危

中和麵店爆插隊衝突！大叔揮斧頭攻擊

中和麵店爆插隊衝突！大叔揮斧頭攻擊

酒駕男拒檢落跑8分鐘　三重警開出「29萬罰單」

酒駕男拒檢落跑8分鐘　三重警開出「29萬罰單」

