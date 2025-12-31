快訊／中和警酒駕偵防車買楊桃汁　遭友軍逮捕再記2大過免職

▲新北中和分局偵查隊許姓小隊長，因酒駕又公車私用，遭記2大過免職處分。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市政府警察局中和分局驚傳違反警紀事件！偵查隊一名資深小隊長，日前不僅公車私用，還宿醉上路購物，遭到北市警方攔查，酒測值高達0.63mg/L。中和分局長得知後震怒，火速祭出嚴懲，將該名小隊長予以兩大過免職處分，分局長陳宇桓也自請加重記過處分。

據了解，現年51歲的許姓小隊長是警員班144期畢業，從警已30年，自2015年起擔任偵查隊小隊長。本月19日許員在參加完分局常訓打靶後，私自扣下偵防車鑰匙未歸還，晚間10時許獨自外出吃宵夜，席間喝了不少高粱酒，直到凌晨12時許才返隊休息。

隔天（20日）中午左右，正值輪休的許員醒來，雖然已休息12小時，但體內酒精尚未代謝完畢，因感到口渴仍強行駕駛私扣下的偵防車，從中和偵查隊駐地到北市萬華地區購買楊桃汁解渴。不料行經華翠大橋台北市端時，遇上台北市保安警察大隊攔查，被要求酒測下，檢測值結果竟高達0.63mg/L，當場被依公共危險罪嫌逮捕，並移送台北地檢署偵辦。

據悉，許姓小隊長平時工作表現平平，並無顯赫功績。但近兩年表現出現異常，連續兩年考績僅獲得乙等，引起單位主管注意。分局日前才將他從外勤偵查小隊長調往內勤鑑識小隊，希望能加強督導，未料調職後不久，仍發生嚴重的公車私用、酒駕等違紀行為。

中和分局長陳宇桓對此表示，針對許員違法行為，本分局審認許員身為執法同仁，卻知法犯法，已嚴重影響警譽，依「警察人員人事條例」及「公務人員考績法」規定，從重予以一次記二大過免職處分。對於同仁違法違紀案件，定當從嚴從速處理絕不護短。另本人因管理疏失，亦同時自請加重記過處分

陳宇桓強調，將持續落實於各項集會、勤前教育加強宣教，建立正確法治觀念，杜絕僥倖心理。將此次引以為戒，精進內部管理，以維護警察優質形象，確保民眾對警察之信任。再次重申，對於風紀案件之零容忍態度，對於任何違法違紀案件，從嚴從速查辦，決不寬待。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。