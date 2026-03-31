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泰國旅遊注意！新規上路：禁止賣酒給「喝醉的人」　3檢測法曝

▲▼泰國,夜店,酒吧。（示意圖／CFP）

▲泰國祭出新法，禁止店家向酒醉顧客販售酒類飲品。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

泰國政府2025年12月修訂《酒精管制法》，其中一項新規定禁止店家向「已經喝醉的客人」販售酒精飲品，以防酒後鬧事。為了讓店家有明確的判斷標準，當局近期針對該規定發布最新指南，甚至列出了一套測試方法，要求酒客透過「閉眼摸鼻」、「金雞獨立」等動作證明清醒，否則店家將有權拒絕服務。

泰國《酒精管制法》第29條規定，商家禁止向酒醉顧客販售酒精飲料，如果店家明知顧客已喝醉仍執意販售酒類飲品，導致該名顧客造成他人傷亡、損害或財產損失，店家不僅要面臨法律懲罰，還可能被要求負擔高額的損害賠償。

這項法規2025年12月公布，並於今年3月正式上路，然而過去並未明確界定何謂「酒醉」，也讓店家無所適從。

泰國皇家公報30日公布最新指導方針，提供判斷方法與標準。疾病管制局局長 Monthian Kanasawat 表示，若顧客出現明顯的平衡感障礙、站立困難，或展現出危害他人安全、干擾公共秩序的行為，即應視為酒醉。

具體身體徵兆包括：眼睛發紅或眼瞼震動、走路不穩、手部明顯抖動、無法走直線、站立困難、暈倒、身上有酒味以及嗜睡。而在言語或行為方面則是說話含糊不清、易怒、情緒激躁、語無倫次，甚至出現性暗示或攻擊性言論與行為。

最新指南同時推薦了3種酒醉檢測方式：

1、自我觸鼻測試（Self nose-touching test）：
 要求受測者閉上眼睛，手臂向前平舉，隨後彎曲手臂用食指觸碰鼻尖。如果受測者出現明顯手抖，或是手指距離鼻尖超過1公分，即視為酒醉。

2、腳跟對腳尖直線測試（Foot-to-foot alternating test）：
 要求受測者在一條直線上連續走10步，且必須「腳跟貼腳尖」。隨後原地轉身再走回。若過程中有2次以上出現無法持續行走、踩出線外、需要伸手平衡或轉身失敗，即判為酒醉。

3、單腳站立數數測試（Single-leg counting test）：
 要求受測者立正後，將一隻腳抬離地面約15公分，並維持30秒，同時從1001開始往後數。若受測者腳太早放下、身體晃動、踮腳尖或需要揮動手臂維持平衡，也算是不合格。

這項新規定已於3月28日正式生效。泰國官方也呼籲民眾在點酒前先自我評估，並避免在規定營業時間外飲酒，以免觸法。

 
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