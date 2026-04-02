比伊朗更狠！　學者曝「台海封鎖劇本」：北京不開火就能癱瘓全球

▲ 美伊開戰後荷莫茲海峽幾乎完全封鎖。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國史丹佛大學胡佛研究所研究員傅立門（Eyck Freymann）於《金融時報》撰文警告，伊朗透過少量飛彈與無人機攻擊就成功切斷全球20%石油供應的做法恐怕成為中國對台施壓的範本。他強調，北京擁有比德黑蘭更強大的軍事與經濟實力，若在台海複製這套經濟勒索劇本，衝擊恐將遠超目前的波斯灣危機，美國與盟友需做好準備。

伊朗不擊沉油輪就癱瘓能源動脈 策略可複製

傅立門分析，伊朗根本無需擊沉任何油輪，僅透過攻擊行動就讓保險業者撤回對通過荷莫茲海峽船隻的承保，這條關鍵能源動脈瞬間陷入癱瘓。即使美國試圖提供再保險補貼並派遣海軍護航，市場依舊不願承擔風險。他指出，「這套策略是可以複製的」，而中國比伊朗更具實力，可在台灣海峽套用更複雜的版本。

德黑蘭採取經濟消耗戰術，認為華府無法長期忍受高油價，最終勢必妥協。一旦美方退讓，伊朗革命衛隊將實質掌控荷莫茲海峽，石油重新流通的前提將是德黑蘭點頭或開出合適價碼。而傅立門警告，北京同樣具備實施類似策略的條件，且過程中甚至不必對商船直接開火。

▲ 台海危機恐怕更難化解。（圖／路透）

北京可宣告管制權劃禁航區 不開火就嚇退商船

他描繪的台海危機場景始於單方面法律宣告，北京宣示有權管制進出台灣的所有人員與物資，接著透過發射飛彈、實彈射擊或劃定「禁航區」展現決心。即便未爆發直接衝突，只要局勢升級風險夠高，民間運輸業者就會因巨大壓力而迴避台灣周邊水域與空域。

商業戰爭風險保險中的「5大國條款」更規定，一旦美中爆發衝突即自動終止承保。傅立門質疑，「如果連說服航運公司冒險通過幾架伊朗無人機威脅的區域都如此困難，想像一下他們面對解放軍會是什麼景象。」

華府陷兩難 接受北京掌控或冒全面衝突風險

此情境將使華府陷入兩難——要麼接受北京事實上控制台灣商業活動，包括晶片製造設施，要麼冒著升級為全面經濟戰甚至軍事衝突的風險。即使避免開戰，台海危機引發的總體經濟與金融震盪也可能遠超波斯灣當前局勢，而目前正疲於應對中東情勢的國家將首當其衝。

傅立門推演，若美國與盟友仍試圖對台補給以挑戰中國攔截意圖，北京無需動用致命武力，僅需騷擾或威脅即可達成目標。若台灣周邊貿易流動受到實質干擾，區域經濟承受的能源衝擊將遠超現狀。台灣、日本與南韓可能發現，不論支付再高的價格都無法在二級市場取得能源貨物，因為沒有船隻願意運送。

台積電斷供恐引爆全球金融危機 無戰略儲備





▲ 台積電主宰全球先進晶片供應。（圖／達志影像／美聯社）

更嚴峻的是全球產業鏈連鎖效應，台積電生產全球逾90%最尖端晶片，卻不存在半導體戰略儲備，也沒有類似國際能源總署釋放4億桶石油的機制；亞利桑那州台積電晶圓廠也難以彌補損失產能。面臨能源短缺時，台灣政府可能對工業用電實施配給；若遭遇封鎖，甚至可能削減晶片產量以迫使國際確保補給線暢通。

目前蓬勃發展的晶片出口有助緩衝能源價格對台韓經濟的衝擊，但一旦爆發台海危機，晶片供應本身將岌岌可危。維持高耗能晶圓廠運轉將失去意義，半導體供應中斷將加劇經濟與金融困境，更可能引爆股市恐慌，尤其是美國科技板塊，導致全球金融危機迅速蔓延。

中國打造影子堡壘經濟 儲備戰略備而不用

傅立門強調，台海危機不會短暫結束。北京策略如同目前的伊朗，核心戰略在於說服美國，擁有大量儲備的威權政權能比儲備較少的民主國家聯盟撐得更久。中國正建立涵蓋石油、晶片、糧食等多元商品的龐大儲備，而打造影子堡壘經濟的目的正是備而不用。

他呼籲美國與盟友必須建立聯合儲備機制，預先部署危機後勤體系及常設經濟危機管理框架。這些安排都需要時間，且需在危機來臨前完成壓力測試，而非倉促拼湊。任何台海危機爆發時，首要任務不是懲罰中國或切斷供應鏈，而是管控全球經濟衝擊。傅立門總結，「荷莫茲緊急狀況已展現倉促應對的後果，台海危機不會這麼好過。」