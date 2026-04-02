伊朗警告：敵軍若發動地面戰　沒人能活著離開

▲圖為伊朗國旗。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗陸軍總司令哈塔米（Abdolrahim Hatami）2日下令各作戰指揮部精確掌握敵軍動向，並做好應對任何攻擊的準備，特別是地面入侵，若敵方企圖發動地面作戰，沒有任何一名敵兵能活著離開。

伊朗國際、WANA報導，哈塔米是在陸軍某指揮管制中心與各地軍事指揮官及作戰指揮部進行視訊時發表上述談話，陸軍、防空部隊、空軍、海軍指揮官均出席。

Iran’s army chief Abdolrahim Hatami ordered operational headquarters to monitor enemy movements with accuracy and prepare to counter any assault, especially a ground attack, state media reported on Thursday.



State media shared footage showing the commander holding a video call… pic.twitter.com/CVeEpMVQa9 — Iran International English (@IranIntl_En) April 2, 2026

哈塔米強調，無論在攻勢還是守勢上，都必須時刻保持高度備戰狀態，指揮官應以最高警戒與精確的態度來追蹤敵軍動向與行動，伊朗陸軍已全面做好準備，可應對任何可能的敵對行動，並要求各指揮官在適當時機針對各種潛在敵方入侵情境啟動應對方案，稱若敵方發動地面作戰，陸軍部隊的行動必須確保入侵者無人存活。

針對伊朗在當前局勢下的戰略框架，哈塔米指出，首要目標是讓國家遠離戰爭，並保障人民安全，若區域內其他地方享有安全，伊朗人卻被剝奪這項權利，是絕對無法接受的事情。他強調，在達成目標之前，伊朗對敵方的施壓不會停止。