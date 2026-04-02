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「送書」成死亡陷阱！韓變態女師刺殺8歲女童　三審定讞下場曝

▲▼南韓大田48歲女教師明梓莞2月10日在校持刀殘忍殺害8歲女學生。（圖／大田警察廳）

▲南韓大田48歲女教師明梓莞去年2月10日在校持刀殘忍殺害8歲女學生。（圖／大田警察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓大田小學女童命案震驚社會，涉案的49歲女教師明梓莞（音譯）因誘騙並殘忍殺害8歲女童金荷娜（音譯），案件歷經三審後正式定讞。南韓大法院（最高法院）今（2）日駁回上訴，認定明梓莞犯案屬縝密預謀、手段兇殘，因此維持二審無期徒刑與配戴電子腳鐐30年判決定讞。

根據《韓聯社》，明梓莞2025年2月10日下午，在大田廣域市西區關雎洞任職的小學內，鎖定剛結束課後照顧班準備返家的國小一年級女童金荷娜，以「送書」為由將其誘騙至2樓視聽教室。她先以勒頸方式攻擊，隨後使用事前購買、長達28公分的刀具多次刺殺，手段相當殘忍，犯案後更破壞女童手機，試圖掩蓋行蹤。

調查指出，明梓莞早在犯案前數日就出現異常舉動，包括以腳踹壞學校公務電腦，並對同事施以暴力。她原於2024年12月以憂鬱症為由申請病假，卻在同月底提前復職，之後因破壞設備與攻擊同事被調整至2樓教務室工作，對此心生強烈不滿。檢方認為，她在與丈夫討論是否再次請假時產生憤怒情緒，進而萌生「在學校殺人」的念頭。

南韓大法院1部（主審法官為徐慶桓）於2日進行三審判決，針對涉嫌違反特定犯罪加重處罰法、損壞公共物件、暴行等罪而遭起訴的明梓莞，維持二審判決、判處其無期徒刑，且必須戴電子追蹤裝置長達30年定讞。

▲▼南韓大田8歲女童金荷娜在校慘遭教師砍死。（圖／達志影像／newscom）

▲8歲女童金荷娜在校慘遭教師明梓莞砍死。（圖／達志影像／newscom）

法官認定其犯案具有高度計畫性。案發當天中午，明梓莞刻意外出購買兇器，並事先選定具隔音效果的視聽教室作為犯案地點，待人潮散去後鎖定年幼、缺乏防備的學童下手。犯案後，她關閉教室燈光並破壞受害者手機，顯示其具備掩飾犯行的冷靜判斷。

明梓莞在審理過程中雖承認犯行，但主張自己處於「精神耗弱」狀態，要求減輕刑責。不過，大法院指出，被告能夠排除心理上較親近的對象、選擇特定目標犯案，且依計畫行動並試圖隱匿罪證，甚至對犯案過程有詳細陳述，「難認其在犯案時喪失辨別能力或控制能力」。

法官進一步強調，被告身為應保護學童的教師，卻在校園內殺害年僅7、8歲的兒童，且犯案手法「殘忍且兇暴」，情節極為重大，因此駁回其量刑過重的主張。大法院最終認定原判決無誤，裁定駁回上訴。

另外，大田市教育廳已於2025年4月召開懲戒委員會，決議將明梓莞免職處分，且未提出異議，確定喪失教職資格。

►南韓變態女師砍死8歲童！法官怒判「無期徒刑」：憂鬱症不是藉口

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