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佛州38歲副市長陳屍家中！丈夫被拘留　警證實：家暴案偵辦中

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲  南希曾在臉書上傳與丈夫的甜蜜合照。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州珊瑚泉市（Coral Springs）38歲副市長南希．梅泰耶．鮑溫（Nancy Metayer Bowen）於當地時間1日上午被發現在家中身亡，警方已將她的丈夫史蒂芬（Stephen Bowen）拘留，全案朝家暴事件偵辦。

警方獲報發現遺體　確認家暴案件

據當地《南佛羅里達太陽哨兵報》報導，警方約上午10時接獲報案後前往鮑溫住處進行安全檢查，隨即發現她已經死亡。珊瑚泉市警察局長莫克（Brad Mock）表示，目前案件仍在調查階段，但可確認是一起家暴事件，沒有其他嫌疑人在逃。

環境科學家從政　去年二度出任副市長

鮑溫2020年首次當選珊瑚泉市議員，2024年成功連任，去年11月獲市議會任命擔任副市長職務，已是她第二次出任此職位。從政前她曾擔任環境科學家，並在布勞沃德郡（Broward）土壤與水資源保護區服務。

家屬證實死訊　民主黨主席哀悼

鮑溫家屬透過她的Facebook帳號證實她的死訊，發表聲明指出，「她在公職期間展現正直、同情心與堅定的使命感，致力於凝聚人心、傾聽民意，並為社區創造正面改變」，更形容她是「力量、智慧與愛的泉源，永遠把他人放在首位。」

佛州民主黨主席弗里德（Nikki Fried）透露，她幾天前才和南希見面擁抱，「沒想到竟是我們最後的相處時刻。」她悲痛表示，「南希是我的朋友，也是所有堅信值得為民主奮鬥的人的朋友，世界因失去她而黯淡。」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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關鍵字：

佛州副市長家暴案件政治

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