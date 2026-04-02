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12噸KitKat遭竊！官方證實「不是愚人節」　推追蹤器喊話全民幫找

▲▼雀巢（Nestle）旗下的KitKat等品牌，暫停對俄羅斯供應。（圖／路透）

▲歐洲巧克力大劫案，12公頓KitKat被偷。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

歐洲近期發生一起離奇竊案，瑞士食品巨頭Nestlé旗下巧克力品牌KitKat一輛載有12公噸商品的貨車，在運送途中遭竊並下落不明。由於消息曝光時間恰逢4月1日愚人節，一度被外界質疑是行銷操作，不過官方已正式出面澄清，強調事件「並非玩笑」。

KitKat在最新釋出的官方聲明中指出：「感謝大家對失蹤KitKat的關注，但這不是噱頭，也不是愚人節笑話。」並直言「確實有人偷走了12噸的KitKat」，公司目前正全力追查這批商品的去向。

推「失竊追蹤器」　全民協助找回

為追蹤流向，KitKat同步推出「Stolen KitKat Tracker（失竊追蹤器）」，讓消費者可自行查詢手中商品是否來自失竊批次。官方說明，只要輸入包裝上的序號，即可辨識來源，若屬於失竊商品，系統也會提供回報方式，協助品牌追查。

根據外媒報導，這批失竊貨物為F1造型巧克力，原從義大利出發、預計運往波蘭並分送至多國，總數約達40萬包。目前雀巢已與執法單位合作調查，並警告商品可能流入非官方通路甚至黑市。

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