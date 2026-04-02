伊朗軍方放話「戰到底」直到美以投降！　更猛攻擊要來了

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普在全國演說期間揚言要把伊朗打回石器時代，伊朗軍方發言人2日透過聲明表示，這場戰爭將持續下去，直到美國和以色列嚐到屈辱、丟臉、永久悔恨、最終投降為止，「等著迎接我們更猛烈、範圍更廣、破壞性更強的行動吧」。

▲圖為伊朗革命衛隊。（示意圖／路透）

CNN、伊朗國際等報導，伊朗軍方的這份聲明除了威脅發動更大規模的破壞行動，同時宣揚自身軍事實力，稱美國與以色列自認已經摧毀伊朗戰略導彈生產中心、無人機、防空系統等軍事目標，但其實對伊朗軍事力量和裝備方面的瞭解並不全面，「對伊朗的作戰能力一無所知」。

伊朗還說，美國與以色列認為此前打擊的伊朗軍事目標很重要，但其實伊朗真正戰略性軍事生產基地是在美以完全不知道、也永遠無法找到的地方進行，對伊朗發動攻擊者將承擔後果，德黑蘭當局將會採取更強大的報復行動。

荷莫茲海峽持續開放 對敵方勢力關閉

伊朗最高領袖顧問維拉雅蒂（Ali Akbar Velayati）2日表示，荷莫茲海峽持續對全球航運開放，但海峽將對伊朗人民的敵人及其在該區域設立的基地關閉，任何戰爭都將以伊朗的謹慎與實力告終，而非侵略者的妄想與一廂情願。

最高領袖持續神隱 伊朗外交部回應

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）指出，最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）身體非常健康，且在戰時狀態下，未公開露面並非異常。