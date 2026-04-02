荷莫茲「付錢才給過」！伊朗收人民幣放行　油輪一次恐噴200萬美元

▲荷姆茲海峽變身「海上收費站」。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

中東戰事持續延燒，全球能源命脈之一的荷莫茲海峽一度形同封鎖。外媒指出，伊朗已透過管道向中方表達，若能獲得安全保障，願意接受停火安排。中國外交部2日回應表示，中方自戰事爆發以來持續致力促和止戰，並強調「支持一切有利於和平的努力」，也願與各方加強溝通協調，推動中東地區恢復和平。

「安全通道」背後的收費機制

在戰事影響下，荷莫茲海峽航運一度幾乎停擺，如今伊朗被指逐步開放通行，但附帶嚴格條件。根據多家外媒與航運情報機構指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已實質建立一套「收費通行」制度，船舶須先接受背景審查，確認與美國、以色列等敵對國家無關後，才能進入費用談判階段。

船舶營運商需透過與IRGC有關的中介公司提交完整資料，包括船東、船旗、貨物內容、目的地、船員名單及自動識別系統（AIS）數據。經審查通過後，伊朗會依國別關係給予1至5級評分，友好國家可獲較優惠條件。以油輪為例，過路費通常從每桶原油1美元起跳，一艘可載約200萬桶原油的超大型油輪（VLCC），費用至少達200萬美元，且多以人民幣或穩定幣結算。

▲荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

通行密碼、改掛國旗 航運規則大改

完成付款後，船隻會取得「通行代碼」與指定航線，並在接近海峽時透過無線電通報，由伊朗巡邏艇護航通過特定航道。有業界人士指出，部分案例甚至要求船舶改掛伊朗認可的國旗，例如巴基斯坦，以換取通行資格。

此外，航運數據顯示，目前通過荷莫茲海峽的船舶多沿著固定路線航行，先在阿巴斯港外海及拉拉克島附近接受檢查，再獲准通行。英國航運研究機構直言，IRGC已形同在該海域設立「收費站」。若以戰前運量估算，伊朗未來每年可望藉此創造高達1200億美元收入。

法律與制裁風險引發爭議

不過，這套通行制度的合法性備受質疑。伊朗主張，基於自衛權可對船隻進行檢查並收取費用，但有國際法學者指出，此舉難以被多數國際法觀點認定為合法。另一方面，船東與營運商也面臨複雜的法律與保險問題，包括是否違反美國、歐盟或英國對IRGC的制裁規範，以及保險理賠風險等。

更令人擔憂的是，即使支付費用取得通行資格，也不代表風險降低。專家警告，伊朗若要維持該機制的威嚇力，仍須不時對航運目標採取行動，意味著商業航運依舊暴露在軍事衝突陰影之下。整體而言，荷莫茲海峽雖出現「變相解封」跡象，但全球能源與航運市場仍面臨高度不確定性。