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綁擔架上救護車！「肉償抵餐」台女網紅欠租128萬　狼狽身影曝

▲Pei Chung「肉償換餐」引起關注。（圖／翻攝IG／lu.pychung）

▲ Pei Chung吃遍高級餐廳卻到處賴帳。（圖／翻攝IG／lu.pychung）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約布魯克林34歲台籍女子Pei Chung因涉嫌在高級餐廳吃霸王餐而惡名昭彰，3月31日晚間她返回位於威廉斯堡水岸的豪華公寓，卻發現自己仍被拒於門外，隨後因身體不適被救護車送醫。

《紐約郵報》取得的照片中，她被綁在擔架上送上救護車，為這名「霸王餐女王」的混亂人生再添一筆，目前不清楚她為何撥打911、身體狀況如何及她被送往哪裡。

報導指出，這名熱愛Prada的「假網紅」涉嫌在布魯克林近11間高檔餐廳用餐後拒絕付款，包括Misi、Francie、Lavender Lake、Motorino及知名牛排館Peter Luger等名店都曾報警處理。她的慣用手法是點數百美元的餐點，用餐完畢後不是直接落跑，就是提議用發文宣傳來抵帳，甚至被控提出想以「肉身償債」。

儘管Pei Chung面臨多項服務竊盜罪指控，法官上月以她精神狀況不適合受審為由撤銷控訴，並將她送往州立醫院接受精神健康治療。

除了餐費糾紛，Pei Chung的生活早已陷入困境。她自2021年住進肯特大道416號的高級公寓，月租高達3500美元（約11萬台幣），但從2024年8月開始積欠房租，累計欠款超過4萬美元（約128萬台幣），房東去年12月已依法將她趕出公寓，此後來回進出監獄和精神專科機構。

更棘手的是移民問題，她2019年取得獎學金赴普瑞特藝術學院（Pratt Institute）留學，但學生簽證早在2021年到期，目前被美國移民暨海關執法局（ICE）列為移民拘留對象，恐怕面臨遣返。

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