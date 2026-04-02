跟單親媽交往「只為性侵她13歲女兒」　美狼師變態設局竟得逞

▲勒李弗犯下罪行時，受害女學生年僅13歲。（圖／翻攝Google Maps、X）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州中學教師勒李弗（Daniel Le Lievre）對一名13歲女學生圖謀不軌，為了接近受害者，竟刻意與對方的單親母親交往，最終性侵得逞，如今已落網並面臨多項重罪指控。

設局性侵 戀童狼師惡行曝光

WFLA等美媒引述調查結果報導，勒李弗2023年10月開始與受害者母親交往，雙方維持大約4個月的戀愛關係。兩人2024年1月分手時，勒李弗竟坦承，他與女童母親交往的唯一目的，就是為了「接近她的女兒」。

交往期間，他經常到女方家裡過夜，趁機與受害者建立不當的親密關係。女童母親曾多次發現2人深夜通電話、在迪士尼購物中心牽手等異常行為，但當時並未察覺嚴重性。

警方指出，勒李弗創立多個電子郵件帳號與受害者聯繫，教導女童使用摩斯密碼進行秘密通訊，並且總會要求對方刪除所有對話紀錄。在學校，他安排女童加入自己的課程，課前課後單獨相處時會牽手、擁抱、撫摸大腿，甚至在抽屜裡存放女童的香水和毯子。

2023年至2024年跨年假期的平安夜，女童跟著母親前往勒李弗家中過夜，半夜起床上廁所時卻被勒李弗跟蹤。她遭勒李弗要求脫掉衣服並性侵，事後還被警告不准告訴任何人。

狼師早有前科 面臨多罪關押中

勒李弗本身育有2個女兒，2024年就曾因違反「學生虐待、疏忽照顧」政策，並與學生維持不當關係，被另一所學校調查。他案發時任職塔斯卡維拉中學（Tuskawilla Middle School），但在遭到解僱前主動辭職，已入列不再聘用的黑名單。

女童母親2026年2月正式向警方報案，勒李弗則因涉嫌多項性侵重罪於3月30日落網。根據監獄紀錄，他目前仍被關押且不得保釋。

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