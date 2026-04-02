韓超商菠蘿麵包飄出「陣陣屎味」！業者緊急下架

▲韓國便利商店販售的哈密瓜菠蘿麵包，近日因散發如「下水道」般的惡臭，遭到消費者投訴。（AI協作圖／記者楊庭蒝製作，經編輯審核）



記者楊庭蒝／綜合報導

韓國近日爆發一起讓人哭笑不得的食安插曲，多名消費者在連鎖便利商店購買熱銷的哈密瓜風味菠蘿麵包後，興致勃勃地拆袋準備享用，沒想到迎面而來的竟然不是清甜果香，而是陣陣令人作嘔的惡臭，甚至有人在網路上崩潰發文，直言聞起來簡直像「下水道」或「糞便」的味道，嚇得根本不敢開口，只能整塊丟棄。

根據韓國媒體《中央日報》及《Channel A》報導，這起「臭麵包事件」近日在社群平台上迅速發酵，不少網友分享慘痛經驗，稱購買的哈密瓜麵包散發出強烈異味，完全無法入口。經過相關單位深入調查後真相終於大白，原來是製造工廠在生產過程中鬧出大烏龍，竟然誤將「水果之王」榴槤的香料，當成哈密瓜香料混入麵包原料中。

製造商對此解釋，這起離譜錯誤的源頭在於香料供應商，對方將榴槤風味添加物錯誤標示為哈密瓜香料並發貨，而工廠端在驗收與辨識原料時也出現疏失，未能及時攔截，才導致這批「榴槤版哈密瓜麵包」直接出廠。據統計，約有2萬個問題麵包已經流入市面，由於榴槤氣味極其特殊且濃烈，對於不知情的消費者來說，確實極易聯想到排泄物或腐臭味。

針對這起爭議，銷售業者與委託製造的食品公司已緊急展開回收作業，目前市面上流通的問題批次已全數下架，並恢復正常商品供應。食品公司也公開表示，正積極為購買到問題麵包的消費者辦理換貨或退款事宜。