桃檢成立「防範恐怖攻擊應變小組」　建立轄區執法機關聯繫窗口

▲桃園地檢署於22日成立「防範恐怖攻擊應變小組」，截至今日為止已偵結起訴2案。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對北捷隨機殺人案引發大眾恐慌，更造成4死11傷慘劇，桃園地檢署依據台灣高檢署指示於22日成立「防範恐怖攻擊應變小組」，擔任召集人的襄閱主任檢察官黃榮德表示，此應變小組專責偵辦涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件，秉持嚴查速辦原則，即時應變、積極查辦，目前此類案件已即時偵結起訴共計2案，全力維護社會安定。

桃檢新成立的「防範恐怖攻擊應變小組」由襄閱主任檢察官黃榮德擔任召集人、主任檢察官呂象吾擔任執行秘書、檢察官黃榮加、林奕瑋、陳寧君、蕭博騰為應變小組成員。



桃檢指出，適逢耶誕、新年假期將屆，各地區多有大型公眾活動聚集及機場旅客出入境人數增加，為強化轄區執法機關橫向聯繫，防範危害公共安全犯罪，桃檢於今日下午邀集桃園市調查處副處長邱耀輝、航警局刑事警察大隊大隊長劉貞汝、桃園市警局刑事警察大隊副大隊長陳志維等人召開「防範恐怖攻擊應變小組」研商會議，由檢察長戴文亮主持，指示應變小組為即時應處防範恐怖攻擊，桃檢除成立防範恐怖攻擊應變小組，並與各執法機關建立聯繫窗口，若遇相關案件，應儘速通報，啟動應變小組嚴查速辦，強化偵查作為，溯源擴大追查，並適時發布新聞，展現執法態度及決心。

桃檢呼籲，民眾如遇相關訊息均應保持冷靜、理性，不隨意散布、轉傳不實，避免擴散社會恐懼不安氛圍，對於企圖利用社會重大危害公安犯罪事件，散布恐懼言論，擾亂社會秩序，或以暴力、威脅方式危害公眾安全等行為，桃檢「防範恐怖攻擊應變小組」與執法機關通力合作依法嚴查速辦，即時應變、積極偵辦，全力保障民眾安全及維護社會安定。