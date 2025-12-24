　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

乾哥割頸判12年　律師：越關越大尾！阿四變老大？

記者陳俊宏／綜合報導

震驚社會的新北市國中少年遭割頸案二審宣判，郭姓乾哥與林姓乾妹分別被判處12年、11年徒刑，受害者父母聽完判決後崩潰痛哭。對此，「巴毛律師」陳宇安表示，進去幾年也是越關越大尾，「他們真的會悔改嗎？還是從阿四變老大？」

「他們不會反省的」

陳宇安在臉書說，看完新北未成年割喉案的判決，已經不知道說什麼，《少年事件處理法》當然立意良善，但針對毫無悔意的屁孩，還有什麼保護的必要嗎？

陳宇安認為，他們不會反省的，只會覺得幹很衰，進去幾年也是越關越大尾，根本職業訓練；一個判11年，一個12年，出來還沒30歲，他們真的會悔改嗎？還是從阿四變老大？

▼被害人父母不滿判決，質疑兇手服刑假釋後，「還不到18歲、可以繼續殺人。」（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼新北國中少年割頸案被害人父母，楊爸爸楊媽媽。（圖／記者吳銘峯攝）

「到底現在犯錯的是誰啊？」

陳宇安指出，你去板橋簡易庭、新店簡易庭看，一群一群勾肩搭背嘻皮笑臉的阿志頭，走法院跟走廚房一樣，開完庭在法院門口抽菸，然後被老大載走，你覺得他有在懺悔有在反省嗎？信他們有在反省不如信你是秦始皇。

陳宇安表示，最近手上幾件少事法案件，他都是被害人一方的律師，法律對加害者的保護跟包容，常常讓她有一種「到底現在犯錯的是誰啊？」的感覺。

受害者爸：兇手出獄後，我可能第一個被殺

陳宇安提到，加害人的筆錄紀錄都因《少事法》規定不能看，但我們的部分，他們都可以閱卷，尤其看到被告少年還能笑咪咪開庭，「然後我當事人身心受創在家裡哭，看心理諮商，唉。」

郭姓乾哥、林姓乾妹二審分別處以12年、11年徒刑。受害者父母聽完判決後崩潰痛哭，質疑兇手服刑假釋後「還不到18歲、可以繼續殺人」；更痛批《少年事件處理法》只保護兇手，對方的相關資訊都被隱匿，但自己家的資料卻全部透露給對方。爸爸悲憤表示當兇手出獄後，「我可能是第一個被殺的」。

12/21 全台詐欺最新數據

351 1 6005 損失金額(元)

張文隨機砍人「父母下跪道歉」　律師點出關鍵：別再追殺雙親了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

乾哥割頸判12年　律師：越關越大尾！阿四變老大？

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

