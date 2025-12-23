　
社會焦點

防貪、防弊、防詐一起來　士檢邀政風單位交流：深化檢廉合作

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲防貪、防弊、防詐一起來，士林地檢署邀政風單位交流。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為強化與轄區各機關政風單位的業務聯繫、整合廉政資源，並提升反貪、防弊及反詐騙工作成效，士林地檢署於今（23）日召開「114年度地區政風業務聯繫中心會議」，由士林地檢署檢察長張云綺親自主持，邀集中央與地方政風體系共同與會，針對廉政治理與實務推動進行交流。

本次會議邀請台灣高等檢察署政風室主任蔡秀卿蒞臨指導，並有台北市政府政風處、新北市政府政風處副處長，以及轄區地方政府各政風單位主管出席，士林地檢署主任檢察官與相關同仁亦共同參與，展現檢廉跨機關合作的整合力量。

張云綺檢察長致詞時表示，感謝各政風機構長期在防貪、肅貪、反詐與反賄選等工作上的投入與協助，透過預防宣導、廉潔風險控管及跨機關合作機制，有效提升行政透明度與政府誠信形象。未來將持續與各政風單位攜手合作，強化廉政防護網絡，提升整體治理效能。

台高檢政風室主任蔡秀卿也在會中指出，政風工作的推動有賴各機關間密切合作與資訊即時交流，並鼓勵轄區政風單位善加運用聯繫中心平台，就業務推動及實務問題隨時洽詢溝通，以強化整體政風協調與聯繫效能。

會議同時安排多場專題分享，聚焦實務經驗與具體成效。首先由士檢檢察官卓俊吉以「從期前辦案看檢廉區域合作實務」為題，透過實際案例說明檢察機關與政風單位如何運用期前辦案及區域合作機制，提升防弊與查緝效能。接續由交通部公路局北區公路新建工程分局政風室專員呂凱庭，分享「淡江大橋新建工程」廉政平台建置經驗，說明跨機關合作模式及重大工程防弊作為，提供工程採購案件推動廉政措施的實務參考。

此外，士檢主任觀護人許瑜庭也說明反詐宣導業務規劃，強調將結合轄區政風機構力量，擴大識詐、防詐宣導層面，提升機關同仁及民眾的防詐意識。

檢察長最後指出，政風工作成效仰賴各機關密切配合與即時溝通，未來政風單位如有業務需求，士林地檢署將持續提供必要支援，並透過聯繫中心機制強化橫向協調，期盼在既有合作基礎上，持續精進廉政治理效能，共同打造廉潔、透明且值得信賴的政府。

