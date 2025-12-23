茗香園冰室老闆捲Hero Pay 30億洗錢案　名下保時捷月底拍賣

▲知名茶餐廳「茗香園冰室」經營者羅以翔涉30億洗錢案，名下保時捷將被士林分署拍賣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

刑事局偵辦第三方支付平台「Hero Pay」涉博弈金流案，查扣負責人羅以翔名下保時捷911跑車。羅以翔同時也是東區知名茶餐廳「茗香園冰室」經營者，檢方認定該車涉不法所得，囑託行政執行署士林分署於12月30日依法拍賣，所得將作為犯罪所得追償之用。

檢警調查指出，「Hero Pay」涉嫌協助博弈集團處理金流，短短半年內洗出近新台幣30億元資金，並收取高達3億元手續費。專案小組日前同步在台北等地展開搜索行動，帶回20人偵訊。檢方認定羅以翔與黃秀蓉有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，均獲裁准。

據了解，羅以翔除涉入金流案件外，同時也是東區知名港式茶餐廳「茗香園冰室」的經營者。該品牌主打絲襪奶茶、菠蘿油、西多士等港味餐點，在東區經營多年，頗具知名度；不過，檢方強調，餐飲品牌的經營與本案涉案行為，仍須回歸司法調查釐清。

檢警追查金流去向時，發現羅以翔名下疑似以不法所得購置多項高價資產，包含豪華跑車與其他財物，並依法查扣。其中這輛保時捷911 Carrera GTS，後續經檢方認定屬不法所得相關財物，遂囑託行政執行署士林分署依法辦理變價拍賣。

▲2025年1月出廠的保時捷911 Carrera GTS，銀色車身，2門4座配置。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署指出，本次拍賣標的為2025年1月出廠的保時捷911 Carrera GTS，銀色車身，2門4座配置。為讓有意競標的民眾實際了解車況，將於拍賣當日上午10時至10時30分開放車輛鑑賞，隨後於10時30分正式開標。

士林分署提醒，拍賣當日上午10時起開放登記，至10時30分截止，民眾須攜帶身分證辦理登記並領取號碼牌，拍定人須當場繳清拍定價金，付款方式包括現金、匯款、即期支票或信用卡刷卡。

另據市場資訊，Porsche 911 Carrera GTS新車建議售價約落在新台幣900多萬元至1,100萬元區間，實際價格依配備選項有所差異。此次新車等級跑車進入司法拍賣，也讓外界關注該案後續犯罪所得追償進度。