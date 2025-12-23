　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎士路過被砍死　姊悲痛留言「社會病態讓我們天人永隔」

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人案，蕭姓、王姓37歲男子遭砍殺，當場血流如注送醫宣告不治。（圖／記者陳以昇攝）-傷者現場畫面

▲蕭姓騎士因在百貨館外道路遇害，後續恐僅能申請犯罪被害補償金。（圖／記者陳以昇攝）

記者柯沛辰／綜合報導

北捷隨機攻擊釀成4死11傷，其中37歲蕭姓騎士僅因路過停等紅燈，便遭兇嫌持刀砍殺身亡。事後，蕭男姊姊連兩天重返現場悼念，並在電線桿上留下給弟弟的親筆紙條，字字句句流露哀痛與思念，讓前往獻花的民眾看了不禁落淚。

一名到場悼念的民眾在社群貼出照片，可見蕭姊在紙條上寫著：「黃色代表家人們對你的無限思念，社會病態導致你遭受無妄之災，讓我們與你天人永別，不能理解為什麼在冬至，我們只能在牌位前供奉餐點，看著正值壯年的你躺在那，冰冷無反應，實在很痛心，無法克制眼淚。」

「別忘了蕭先生」　路過遭刺仍指引救援、家屬恐連理賠都沒有

拍下照片的網友表示，在大家感謝「余先生」見義勇為的同時，也希望大家別忘了這位「蕭先生」，因為當時蕭姓騎士已經被刺頸，但仍用最後一絲力氣騎到轉角，指引救難救災，最後才倒下。偏偏事發地點不是在北捷，也不是在百貨，家屬可能連理賠都拿不到，還要飽受折磨。

這名網友表示，蕭姓騎士的姊姊要多痛、鼓起多大勇氣，才會連兩天到場悼念最愛的弟弟？他今天光是走過去就覺得心好酸，尤其看完蕭姊貼在電線桿上的親筆信後，情緒久久無法平息，希望大家不要忘記「蕭先生」這位偉大的騎士。

12/20 全台詐欺最新數據

345 1 1848 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

簡舒培批「北市警網失靈」大翻車！臉書遭灌爆：只會出一張嘴
被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了　拋3問要她回答
張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊
道奇也想要徐若熙！派大谷教頭挖角1因素錯過　軟銀3億銀彈搶人
明變天！　「全台有雨」挑戰冷氣團時間曝
輝達「將出貨中國」收高1.45％！AI激勵科技股　台積電AD

27歲兇嫌張文19日在北捷台北車站及中山商圈犯下隨機攻擊案，造成重大死傷。外界質疑案發當下是否有監視器失靈情形，台北捷運公司、董座趙紹廉22日均做出回應，當天所有監視器均正常運作，僅有一部錄影主機磁區於事發前一晚受損，影響部分畫面回溯，但未影響即時影像與警方辦案。

北捷中山

