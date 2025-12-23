騎士路過被砍死　姊悲痛留言「社會病態讓我們天人永隔」

▲蕭姓騎士因在百貨館外道路遇害，後續恐僅能申請犯罪被害補償金。（圖／記者陳以昇攝）

北捷隨機攻擊釀成4死11傷，其中37歲蕭姓騎士僅因路過停等紅燈，便遭兇嫌持刀砍殺身亡。事後，蕭男姊姊連兩天重返現場悼念，並在電線桿上留下給弟弟的親筆紙條，字字句句流露哀痛與思念，讓前往獻花的民眾看了不禁落淚。

一名到場悼念的民眾在社群貼出照片，可見蕭姊在紙條上寫著：「黃色代表家人們對你的無限思念，社會病態導致你遭受無妄之災，讓我們與你天人永別，不能理解為什麼在冬至，我們只能在牌位前供奉餐點，看著正值壯年的你躺在那，冰冷無反應，實在很痛心，無法克制眼淚。」

「別忘了蕭先生」 路過遭刺仍指引救援、家屬恐連理賠都沒有

拍下照片的網友表示，在大家感謝「余先生」見義勇為的同時，也希望大家別忘了這位「蕭先生」，因為當時蕭姓騎士已經被刺頸，但仍用最後一絲力氣騎到轉角，指引救難救災，最後才倒下。偏偏事發地點不是在北捷，也不是在百貨，家屬可能連理賠都拿不到，還要飽受折磨。

這名網友表示，蕭姓騎士的姊姊要多痛、鼓起多大勇氣，才會連兩天到場悼念最愛的弟弟？他今天光是走過去就覺得心好酸，尤其看完蕭姊貼在電線桿上的親筆信後，情緒久久無法平息，希望大家不要忘記「蕭先生」這位偉大的騎士。