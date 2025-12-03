新店分局驚傳警員「不開收據」A良民證費　2人調職移送法辦

▲新店分局驚傳2名警員私吞良民證費，目前正由台北地檢署偵辦。（資料畫面）

記者陸運陞／新北報導

新北市政府警察局新店分局防治組2名負責辦理良民證（警察刑事紀錄證明）的外事警員，涉嫌利用業務之便，未依規定將民眾申請費用上繳，竟將錢A走收入荷包。今年10月份，新北市警察局在自檢稽核相關業務時，赫然發現申請份數與開出收據不符，此事才東窗事發，全案已移送台北地檢署偵辦中。

民眾在求職或申請留學、移民、打工度假時，時常會被公司及相關單位要求準備良民證（正式名稱為「警察刑事紀錄證明書」），藉以證明個人沒有刑事犯罪紀錄；民眾可透過網路，或備妥相關證明文件，親自到轄區分局申請辦理，並可以郵寄或親自臨櫃領取，每份收取新台幣100元，同次申請2份以上，第二份起每份加收20元。

據了解，新店分局防治組近4年來，辦理良民證業務都由指定2名警員負責，民眾臨櫃領取時，繳交規定費用後，應依申請份數開立收據給民眾，前來辦理良民證的民眾每個月預計近千人次；但今年10月份，新北市警察局針對該項業務稽核時，發現新店分局防治組上交收據份數，明顯異於其他分局，隨即展開調查。

新北市警察局督察室調查，發現原本每個月將近千人申請，但出現明顯減少，進而調查發現，承辦警員竟趁隙未依規定開立收據，藉以侵占民眾所繳納的費用，經比對後明顯短缺；初步調查，經手的2名警員皆否認侵占，表示都有依規定開立收據，目前新北市警察局已成立專案小組，並由台北地檢署偵辦釐清。

新店分局表示，警察局於114年10月26日稽核本分局114年9月良民證申請案件，發現有4筆未及時開立收據，後經本分局主動自檢清查亦發現有數筆良民證收據與現金無法吻合，初步認定疑涉有帳目不清之虞。遂於114年11月6日主動報請臺灣臺北地方檢察署指揮偵辦，

新店分局強調，2名外事員警改調行政警察至警備隊靜候調查，俟偵審結果從嚴追究相關人員行政及考監責任。本分局針對員警違法違紀案件，均主動調查，依法嚴處，絕不寬貸，秉持「警紀警辦，毋枉毋縱」之立場，以維警譽。