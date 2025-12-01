公車司機尿急違停！北市保大警車「沒在看」　直接追尾車頭爛毀

新北市新店區裕隆城前，昨天晚間一名15歲謝姓少年在人行道騎Ubike自行車，不慎擦撞到行走的5歲女童，造成她右臉、右頸部挫傷，女童阿嬤指責少年「你騎那麼快」，女童媽媽也不滿說「你的體重加上這樣的速度…你基礎物理有沒有學好」，最後警方到場依道交條例74條1項5款對少年開罰300元。