公車司機尿急違停！北市保大警車「沒在看」　直接追尾車頭爛毀

▲▼新店客運公車違規停車遭警車追撞 。（圖／記者陳以昇翻攝）
記者陳以昇／新北報導
台北市保安警察大隊一名34歲謝姓員警，今（1日）上午11時許，駕駛警用車輛沿著北宜路二段往新店方向行駛要返回駐地時，行經中生路口，疑因恍神未注意車前狀況，直接追撞暫停路旁的新店客運公車，造成警車車頭毀損，幸好車內2名員警未受傷，客運司機表示，當時是空車沒乘客，一時尿急，才會暫停路旁去廁所，新店警方將對公車司機依道交法56條違規停車開罰，警車追撞部分將賠償公車車損，詳細肇事原因及肇責待調查。
