Prada正式收購Versace　交易金額達「台幣472億元」

記者張方瑀／綜合報導

義大利精品龍頭Prada宣布，已正式完成對Versace的收購案，這筆交易金額約13億歐元（約台幣472億元），也讓Prada多年來「心儀已久」的品牌終於順利納入版圖。Prada強調，併購協議是在今年4月拍板，原本Versace母公司Capri要出售給Tapestry的計畫因反壟斷審查卡關後破局，才讓雙方重新展開談判。

根據《路透社》Prada繼承人Lorenzo Bertelli在11月受訪時透露，只要整合完成，他將出任Versace執行董事長。

他坦言，Prada早在疫情期間就開始與Versace接觸，「甚至在Capri打算賣給Tapestry之前就有談過，等那樁交易因反壟斷問題失敗後，我們才重新上門並加快腳步。」

Versace由Gianni Versace於1978年在米蘭創立，以大膽、華麗的設計語言聞名全球。

Lorenzo Bertelli指出，Versace符合財務風險不高、品牌價值足夠等兩項關鍵條件，且其全球知名度名列前茅，具備併購意義。此外，Versace創意Donatella Versace也已在3月卸任，結束近30年的創意總監生涯。