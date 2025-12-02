32元電鍋惹5年重罪！法官「極限減刑」救清潔員　律師：空前絕後

▲清潔隊員拿殘值僅32元的電鍋送給拾荒婦淪貪污犯，今法院判有期徒刑3月緩刑2年、褫奪公權1年。（圖／記者黃宥寧製）

記者黃宥寧／台北報導

任職逾30年的黃姓清潔隊員因將僅值32元的舊電鍋帶回家測試、隔日又轉送拾荒婦人，遭依貪污罪起訴。士林地院今判刑3月、緩刑2年，但量刑方式掀起法律界罕見討論，因法官一次啟動四項減刑，將原本5年以上的重罪一路壓到僅3個月。曾任檢察官與法官的執業律師呂俊杰直指，此案「空前絕後」，幾乎把所有可減理由全開滿。

判決指出，黃男去年在北投焚化廠旁的資源回收轉運站執行勤務時，發現一顆被民眾丟棄的電鍋，便順手搬上自己的自小貨車載回家，隔天又將電鍋轉交給住家附近從事資源回收的婦人。雖然電鍋殘值僅32.56元，但依環保局勤務須知，隊員對回收物僅有「持有」權限，不得擅自占有；而回收物視為職務上持有之財物，因此仍符合貪污條例第6條第1項第3款的構成要件。

一審士院在量刑理由中指出，本案之所以能從本刑5年以上一路降到3個月，是因為四項減刑規定全數成立。首先，黃男在偵查中坦承犯行並繳回電鍋，符合貪污條例第8條第2項「偵查自白」的減刑要件；其次，電鍋殘值僅32.56元，危害極低，依第12條第1項屬「情節輕微」，可以再減一次。

第三，黃男在政風與廉政單位尚未掌握完整事證前即主動前往說明，構成第8條第1項的「犯後自首」，法律本可免刑，但法院考量其身為公務員仍應維持基本廉潔，遂改為採減刑而非免刑。最後，法官再依《刑法》第59條認定本案「情堪憫恕」，認為即便一路扣到最低刑5個月仍嫌過重，因而再次酌減，最終量處3個月。

如此「四次減刑全開」的情況在貪污案件中極為罕見。曾任檢察官、法官、現為執業律師的呂俊杰受訪指出，一條最低本刑5年以上的貪污罪，竟能從偵查自白、情節輕微、自首一路減到情堪憫恕，「這種個案可以說是空前絕後，法院幾乎把所有能用的減刑條款一次用光，只為了讓量刑回到常情範圍。」

呂俊杰也指出，現行制度其實仍留有彈性，若承辦檢察官認為情節輕微、起訴後可能出現量刑失衡的情況，也可依職權將案件送再議，請上級檢察長審酌是否有起訴必要。他強調，這也是法制中本來就存在的安全閥，「並不是所有輕微案件都非得硬著頭皮起訴不可。」

不過他也說，個案裁量終究不是長久之計，仍需從制度面調整，讓法律在面對高度輕微案件時更具彈性。「不然前線檢察官天天都在拆炸彈，壓力也不必要，修法才是根本解方。」