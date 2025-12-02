送32元電鍋做善事變貪污　5年重罪輕判3月還緩刑…減刑4關鍵曝

▲清潔員32元電鍋案，5年重罪一路剃到剩3月，判決理由曝光。（示意圖／記者黃宥寧製）

記者黃宥寧／台北報導

北市黃姓清潔隊員將回收車上的一只價值只剩32元的舊電鍋帶回家，隔天轉送附近一名拾荒婦人，結果被依《貪污治罪條例》第6條第1項第3款「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」起訴。士院今（2日）宣判，法官輕判他有期徒刑3月，並給予緩刑2年及並褫奪公權1年，法官詳列多項減刑理由，說明為何法定5年以上的貪污重罪，最終得以減到僅3個月徒刑。

黃男自1990年起就任職清潔隊，依法屬具有職務權限的公務員，依北市環保局《環境清潔勤務須知》，回收人員不得擅自占有回收物，2024年7月26日晚間，黃男在北投資源回收轉運站內，將回收車上一只電鍋取下帶回住所，翌日（7月27日）再轉贈附近從事回收的婦人，行為已屬意圖為自己不法所有，因此構成侵占職務上持有物之罪。

本案能從5年以上起跳的重罪僅輕判有期徒刑3個月，首先是黃男在偵查階段就坦承帶走電鍋，符合《貪污治罪條例》第8條第2項「偵查中自白」。其次，電鍋殘值僅32.56元，影響極微，於第12條規範「情節輕微、財物在5萬元以下」。此外，他在政風單位尚未掌握完整犯情前，即於2025年1月10日前往廉政署供承並繳回所得，符合同條例第8條第1項「自首」規定。

▲法務部指出，針對小額貪污案修法完備法制兼顧法秩序與刑罰謙抑性。（圖／記者黃宥寧製）

由於本案同時具備多重減刑事由，法院依刑法第70、71條逐次遞減刑度。判決也提到，本案取走物品價值極低、未牟利、危害有限，惡性不高，即使科處最低刑度5個月仍嫌過重，「客觀上足以引起一般同情」，因此再依刑法第59條酌減，最終量處3個月徒刑。

另一方面，由於黃男無前科，且犯後自首、坦承、已返還所得，悔意明確，法院認為無執行自由刑之必要，因此也宣告2年緩刑；至於褫奪公權部分，《貪污治罪條例》第17條規定，受有期徒刑者須併宣告褫奪公權，因此，黃遭褫奪公權1年部分無法減輕，未來如維持原判定獻，黃恐怕無法再擔任公務員。

涉案電鍋已在偵查中返還北市環保局，依刑法第38條之1，犯罪所得既已合法發還，法院不再宣告沒收或追徵。