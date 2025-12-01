前夫指定坐檯！酒店妹喝爛醉「醒來全裸」　手機還被摔爛

▲盧男指定前妻坐檯，怎料趁著對方爛醉，將人帶到旅館猥褻、拍攝私密照。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台北市盧姓男子離婚後仍糾纏前妻小花（化名），2024年3月12日凌晨到前妻工作處指定坐檯、灌酒，見小花醉倒後假意護送返家，卻帶往旅館在大廳先行猥褻，入房又趁機剝光拍攝至少16張裸照並摔壞手機；警方循線搜索並還原刪除影像，法院綜合罪證與被害陳述，依法分別宣判乘機猥褻、違反本人意願攝錄性影像及毀損等刑責。

根據判決書內容，盧男在酒店消費時指名要求小花坐檯，2小時內飲用約半瓶威士忌後失去意識。接著盧男假藉送小花回家的理由將人帶離開，實則改往附近旅館，先在大廳以言語、動作對被害人為非禮，隨即進入房間實施更嚴重的猥褻行為並以手機拍攝裸照。

小花驚醒發現裸照，立即想拿手機求救，怎料手機卻被盧男搶走、重摔，最終整支摔毀。警方隨即搜索盧男住處，查扣拍攝用手機並進行數位鑑定，成功還原至少16張曾被刪除的裸照作為證據。

審判時盧男初期否認並曾遭通緝，落網後囚押中才坦承部分事實，法院考量其犯後態度、與被害人為前配偶關係、未與被害人和解等情節，裁定乘機猥褻罪處8月徒刑、不得易科罰金；另對違反本人意願攝錄性影像罪處6月徒刑、對於毀損罪判拘役50天，2罪可易科罰金，合併宣判並可上訴。