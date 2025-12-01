幼兒園瞬間抽椅害女童摔傷　兒闖禍父竟甩鍋：小孩力氣沒那麼大

▲幼兒園課桌椅變凶器，女童遭拉椅倒地痛哭，法官認定因果關係明確 。（示意圖／取自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市某幼兒園，1名女童在教室準備上課時，椅子突被同班的男童從後方猛力拉開，導致她整個人往後跌坐在地，背部、手臂多處瘀青紅腫，家長事後提告。士林法院據監視器畫面、傷勢照等，認定女童傷勢與拉椅子事件具有因果關係，而男童父親身為法定代理人未能盡監督義務，須依民法負連帶賠償責任，判賠3萬元。

女童家長主張，女童當時已在座位上坐定，男童卻突然從後方徒手猛拉椅背，使椅子整個被拉離原位，女童瞬間往後跌坐在地板，事後身上出現明顯紅腫瘀青。事後帶去新光醫院急診，取得外科診斷證明書，並將傷勢照及教室監視器擷圖一併提交法庭，請求男童家長應給付10萬元慰撫金與法定利息。

男童父親在法庭上並未否認事件發生，也承認兒子確實拉開椅子導致女童跌倒，但辯稱「診斷證明書的傷勢未必是這次跌倒造成」。他強調幼兒園椅子高度僅25公分，「兒童的力氣不太可能一下就把椅子整個拉倒」，甚至主張女童可能已察覺椅子被拉，在已有防備的情況下跌坐，傷勢不致如此明顯，請求駁回求償。

▲幼稚園驚傳拉椅惡作劇。（示意圖／記者黃宥寧製）



然而，法官當場勘驗教室監視器影像後，認為畫面十分清楚：女童確實已坐穩，男童突如其來從椅背向後猛拉，使椅子瞬間滑離，女童完全無法反應，整個人直接以坐姿跌落地面。

法官指出，從影像觀察「重心瞬間改變，下墜力道並非微弱」，且診斷證明書在事發當日即開立，傷勢部位與照片一致，與事故過程相符。法院認定，男童父親所稱「椅子太矮、力氣不足以造成傷害」等抗辯均與事證不符，不予採信。

法官認，男童事發時雖未滿7歲，但已在幼兒園就讀相當時日，足以理解「拉開他人座椅可能導致對方受傷」的後果，因此屬具有識別能力之未成年人。依民法第187條規定，未成年人若具有識別能力，其侵權行為須由本人與法定代理人連帶負責；若父母主張免責，須證明已盡相當監督義務，但男童父親未提出任何證據，依法不得免責。

法院綜合考量雙方身份地位、男童行為造成的痛苦程度、傷勢影響及被告名下有不動產、車輛、投資所得等財務狀況後，認為原告可請求之精神慰撫金以3萬元較為適當。