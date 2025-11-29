媽開休旅車載2兒看病！失神猛撞3機車　外送員被擊落受傷送醫

▲劉女開休旅車載2個小孩前往看病，卻分心追撞3輛機車，造成2人受傷送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市林口區文化二路一段、忠孝路口，今天（29日）下午2時許，發生休旅車追撞3輛機車事故，休旅車女司機行經該路口時，疑似分心未注意路口號誌，在未踩煞車下直接撞上前方等待紅燈的3輛機車，造成其中一輛機車女乘客受傷倒地，連同另名外送員一同送醫，目前警方正釐清肇事原因。

據了解，駕駛休旅車的37歲劉姓女子，今天下午開車載3歲及5歲的小孩準備前往診所看醫生，劉女沿著林口文化二路一段往忠孝路方向行駛，騎機車的美食外送員53歲李男、快遞員27歲陳男及載著22歲陳女的24歲許男，當時在該路口等待紅燈，劉女一時分心不注意下，直接追撞3輛機車後停下。

▲美食外送員陳男挨撞後倒地，由救護車送醫治療後已無大礙。（圖／記者陸運陞翻攝）

當下3輛機車遭撞後倒地，李男及陳女四肢有擦挫傷，救護人員抵達，協助消毒包紮後，由救護車送往醫院，經治療後並無大礙，而陳男及許男表示並無大礙不須送醫。警方對劉女進行酒測、唾液檢測，並未發現酒駕、毒駕情況，初步認定為未注意車前狀況引發事故，確切肇事原因，仍待警方進一步釐清。

▲事故發生後，造成外線2車道受阻，警方協助疏導排除。（圖／記者陸運陞翻攝）