士林分署推青春版反詐課　南港高工學生嗨喊：長知識了！

▲士林分署吳廣莉分署長(右四)與南港高工蕭為康校長(左四)偕同同仁共辦「反毒．防詐」宣導活動。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為提升青少年對反毒、防詐以及行政執行實務的認識，法務部行政執行署士林分署今（28）日走進北市立南港高工，舉辦「校園反毒．防詐暨仿真拍賣」宣導活動。活動以劇場呈現搭配法拍模擬體驗，讓學生在趣味互動中認識常見詐騙手法，並理解行政執行業務的實際運作，現場氣氛熱烈。

活動首先由士林分署同仁自編自演的《假拍賣．真詐騙》短劇揭開序幕，透過輕鬆幽默、貼近日常生活的橋段，呈現拍賣詐欺常見套路。學生反應熱烈，不少人驚呼原來詐騙也會以「拍賣」包裝自肥，對劇情留下深刻印象。緊接著，行政執行官以「守護青春、遠離毒害」為題，向學生介紹毒品偽裝手法、辨識要領及拒毒技巧，提醒青少年提高警覺，避免被不良誘惑侵害。

▲吳廣莉分署長勉勵港工同學提升自己法治與安全意識，強化面對詐騙與毒害的判斷力。（圖／記者黃宥寧翻攝）

壓軸的「動產仿真拍賣會」最受學生期待，活動全程比照「123 聯合拍賣會」流程設計，讓學生親自扮演拍賣官與競標者，在實際喊價與競標過程中體驗拍賣的緊張與趣味。透過角色扮演與操作，讓原本抽象的法律程序變得具體易懂，師生皆表示內容兼具知識性與娛樂性，是難得的深度法治教育。

▲現場超過50名南港高工學生進行「反毒詐．仿真拍賣」宣導活動。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署分署長吳廣莉表示，本次以「反毒、防詐、行政實務」三合一方式走進校園，希望學生在寓教於樂中強化法治觀念及自我防護能力，也更了解行政執行機關的工作內容。未來士林分署將持續推動校園法治教育，擴大與學校合作，協助更多青年提升辨識風險及應對能力，共同打造更安全的學習環境。