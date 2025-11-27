國中女突「暴食昏睡」！老師發現她有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

▲職業軍人硬上未成年少女3次遭判1年6月。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

新北1名21歲松姓職業軍人，透過交友軟體「探探」認識1名未滿16歲少女，明知對方還是國中生，仍在車上、汽車旅館內多次發生性關係，且每次都未戴套。少女事後情緒失控、食量突增，被機構老師發現異常，從垃圾桶翻出事後避孕藥空盒才驚覺出事。士林地院依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判應執行有期徒刑1年6月。

松男透過探探結識小花（化名），雙方很快交往。他在訊問中辯稱「不記得認識她」、「忘記是否發生性行為」，但法院調閱車牌軌跡、汽車旅館住宿紀錄、避孕藥購入明細、少女母親及社工證詞後，認定3次犯行全都屬實。

小花在法庭痛述，第一次發生於2024年7月13日中午，松男把車開到淡水沙崙夜市停車場，把門反鎖後要求口交、性交，她拒絕後仍被強行壓頭、要求「騎上去」，全程未戴保險套。

當晚2人又到淡水米蘭莊汽車旅館開房，松男洗完澡後再度將她脫衣、壓制性交；第3次則是7月27日晚間，同樣在沙崙夜市旁停車場，他甚至呼巴掌、掐脖子強迫她就範。小花說，她其實不敢講出真相，「因為我想分手，他說如果分手就去跳海」。

小花放假回家後，媽媽看出異樣追問「妳是不是跟男朋友發生關係？」她點頭承認，母親急忙要她去買事後避孕藥「愉婷錠」。第2次放假回家後仍然吃藥，空盒被丟掉。

安置機構老師後來在小花身上搜到另一顆避孕藥，小花起初否認，還說是腸胃藥；社工觀察她「情緒低落、焦慮、食量大增」，回家後甚至因副作用昏睡，才覺得不對勁。社工與母親通話確認後，小花才坦承「有和男友發生性行為」，最後才報警、驗傷。

法官認為，少女從未主動想提告，是被機構發現異常後「被動說出」，完全沒有誣陷動機。

然而，松男在庭上全程否認，辯稱不記得、忘記了，但他承認那2天都放假、車都是自己在用，行車軌跡與小花證述完全吻合，旅館紀錄證實他在案發當天入住302房，媽媽證述她當面告訴松男「小花沒滿16歲不能做大人的事」，松男還回「我知道」。

法院痛批，被告明知小花未滿16歲，仍以相同手法多次性交，完全忽視少女身心發展，「法紀觀念淡薄」，犯後否認、不和解，也未賠償，3次犯行犯意各別、必須分別論罪，依3罪各判8月、應執行1年6月。

