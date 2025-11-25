從監所到回家路！法務部表揚教保有功人士：真正的社會安全網

▲宗教界、志工攜手助更生人回家，10位貢獻卓著人士獲法務部表揚 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部今（25）日表揚114年度監所教化與更生保護有功人士，10位長期投入監所教化、觀護與更生保護工作的民間志工、宗教團體代表，在政務次長徐錫祥等主管陪同下，前往總統府晉見秘書長潘孟安。潘秘書長代表總統向所有獲獎者致意，肯定他們多年如一日挺身扶助更生人，是「不為己、專為人」的最佳典範。

今年獲獎者均有 10年以上服務經驗，包括朱良榮、宋景濱、張來煌、張麗英、曾瀚霖、黃國祥、溫楊梅英、鄭竹軒、謝明原，以及嘉義市真如禪寺（由釋了空無雲法師代表），長期進出監所、接觸更生人超過數千人次，在就業、職訓、家庭扶助、弱勢支持等面向提供協助，默默耕耘多年。

▲司法保護志工獲肯定，潘孟安親自致意。（圖／記者黃宥寧翻攝）

晉見儀式中，由張來煌代表發表感言，他分享投入司法保護工作的心路歷程，也談到協助更生人重返社會，需要的往往不只是資源，而是「願意相信他們一次」的勇氣。潘孟安則親自向每位獲獎者致意，感謝他們用行動陪伴更生人渡過人生低潮。

潘孟安表示，更生人往往背負社會異樣眼光，更需要有人願意站在他們身邊；而今年受獎者長年在第一線支持更生人重新站穩腳步，有效降低再犯風險，「你們的付出讓社會真正變得更安全、更祥和」。

法務部指出，監所教化、出監後轉銜、追蹤保護到家庭支持，都需要政府與民間力量共同合作。法務部將持續鼓勵社會各界參與司法保護，協助受刑人與更生人順利復歸社會，打造更支持、友善且安全的生活環境。