日本美食APP「Tabelog」繁體中文上線！一票讚：可以線上訂位

▲可以事先預約餐廳。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

到日本旅遊，絕對不能錯過美食，許多人會上日本美食網站「Tabelog 食べログ」，查詢最受歡迎的人氣美食，現在Tabelog APP支援繁體中文了，不用再辛苦看日文找美食了，而且還可以在台灣就事先訂位，不用到現場排隊。消息曝光，許多網友直呼「能事先訂位真的很方便」、「找餐廳又更簡單了」。

多名網友在Threads發文，Tabelog累積超過89萬間店家資訊，從米其林星級料理、巷弄拉麵，到深夜居酒屋通通找得到，是日本人最常使用的美食網站，提供餐廳綜合排名、平均消費、營業資訊與是否接受預約等資訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

與Google Maps的分數相比，Tabelog評分更嚴謹，評分機制經過演算法加權調整，更能反映店家真實品質。許多日本人出門吃飯前，也會先查Tabelog評分與排名作為參考。不僅是APP，連網頁版也有支援繁體中文，即使不懂日文也能快速掌握餐廳特色。

▲APP支援繁體中文。（圖／記者施怡妏攝）



消息曝光，有網友大讚，「之前都要日文翻中文超痛苦，現在中文介面來了，完全無障礙，直接用爆」、「日文版的一定要輸入日本的電話號碼，但國際版可以選擇不同國家對應的國籍碼輸入電話號碼，預約更方便」。

不過，多數網友都提到，擔心方便訂位後，會造成店家的困擾，「感覺會被台灣人玩壞」、「感覺台灣人會一直no show」、「灣人no show的習慣要到日本發揚光大了嗎？」「請訂位成功者準時到場，不要遲到或消失」。