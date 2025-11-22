　
子瑜今高雄開唱！　媽媽罕談心路歷程：期待了整整10年

記者葉國吏／綜合報導　

TWICE今（22日）起正式在高雄連唱兩場，台灣籍成員周子瑜的母親Lydia燕玲近日在YouTube頻道「玲氏物語 Lydia HUANG」拍片分享心情，感性地透露，這是她期待了整整10年的時刻。

▲▼周子瑜的母親Lydia燕玲跟周子瑜合照。（圖／翻攝IG／topbeauty_lydia）

▲Lydia燕玲跟女兒周子瑜合照。（圖／翻攝IG／topbeauty_lydia，下同）

Lydia燕玲坦言，看到TWICE登上高雄舞台，不僅ONCE（粉絲）心潮澎湃，身為母親的她也百感交集。她說，從出道至今，女兒從一個單純喜歡跳舞的小女孩，逐漸成長為一位努力承擔壓力、傳遞正能量的偶像，這一路上的蛻變讓家人既心疼又欣慰。她感謝大家的支持，讓這次台灣演唱會得以實現。

▲▼周子瑜的母親Lydia燕玲跟周子瑜合照。（圖／翻攝IG／topbeauty_lydia）

談到子瑜在南韓生活的這些年，Lydia燕玲也特別分享團員和團員家人對子瑜的細心陪伴。身為團內年紀最小的成員，子瑜總是在節日或家庭旅行時被團員們帶著一起度過，這種親密的關係讓她在異鄉也能感受到家的溫暖。這些細節讓不少粉絲更加肯定團體的凝聚力。

▲▼周子瑜的母親Lydia燕玲跟周子瑜合照。（圖／翻攝IG／topbeauty_lydia）

最後，她對10年來一路支持子瑜的粉絲們表示深深的感謝，並提到粉絲的聲音從未被忽略，這次TWICE首度在台灣開唱就是最好的證明。她希望大家能在高雄的演出中留下最美好的回憶，也一起見證這份來之不易的感動。

11/19 全台詐欺最新數據

直擊／子瑜抵達高雄美爆了！一路親切揮手　千人淚喊：歡迎回家

TWICE出發飛來高雄了！唯獨不見子瑜蹤跡　7妞親切打招呼收信

迎接子瑜回家！TWICE周末港都開唱　黃捷露腰熱舞應援

迎TWICE港都開唱　黃捷穿藍衣換藍髮頭貼：ONCE應援就位

TWICE點亮高雄　五月天跨年商機台中卻「看到吃不到」

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

