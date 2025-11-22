子瑜今高雄開唱！　媽媽罕談心路歷程：期待了整整10年

記者葉國吏／綜合報導

TWICE今（22日）起正式在高雄連唱兩場，台灣籍成員周子瑜的母親Lydia燕玲近日在YouTube頻道「玲氏物語 Lydia HUANG」拍片分享心情，感性地透露，這是她期待了整整10年的時刻。

▲Lydia燕玲跟女兒周子瑜合照。（圖／翻攝IG／topbeauty_lydia，下同）

Lydia燕玲坦言，看到TWICE登上高雄舞台，不僅ONCE（粉絲）心潮澎湃，身為母親的她也百感交集。她說，從出道至今，女兒從一個單純喜歡跳舞的小女孩，逐漸成長為一位努力承擔壓力、傳遞正能量的偶像，這一路上的蛻變讓家人既心疼又欣慰。她感謝大家的支持，讓這次台灣演唱會得以實現。

談到子瑜在南韓生活的這些年，Lydia燕玲也特別分享團員和團員家人對子瑜的細心陪伴。身為團內年紀最小的成員，子瑜總是在節日或家庭旅行時被團員們帶著一起度過，這種親密的關係讓她在異鄉也能感受到家的溫暖。這些細節讓不少粉絲更加肯定團體的凝聚力。

最後，她對10年來一路支持子瑜的粉絲們表示深深的感謝，並提到粉絲的聲音從未被忽略，這次TWICE首度在台灣開唱就是最好的證明。她希望大家能在高雄的演出中留下最美好的回憶，也一起見證這份來之不易的感動。