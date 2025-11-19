台中75歲男趴餐桌「家人猛搖不醒」　警消到場發現已死亡

▲台中一名男子趴在自家餐桌，明顯僵硬死亡。（示意圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今（19）天受到東北季風侵襲，氣溫陡降，1名75歲莊姓男子下午在住家餐桌上趴著，3點多時被家人發現毫無動靜，上前搖晃仍搖不醒，救護人員獲報到場，確認身體明顯僵硬已死亡，沒有送醫，警方初步排除外力介入，將報請檢察官會同法醫相驗，釐清死因。

台中消防局統計，18日08時至19日08時，計有19人非創傷送醫，其中9人非創傷性無呼吸心跳，年齡介於49至91歲，呼籲民眾注意保暖。